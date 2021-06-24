Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Birçok aşı Erciyes Üniversitemizden çıkacak ve ülkemize kazandırılacak"

"BİRÇOK AŞI ERCİYES ÜNİVERSİTEMİZDEN ÇIKACAK"



"Toplumumuzun ve ülkemizin ihtiyacı olan her türlü yeniliklerde ürün çıkarmada bizim öncü olmamız gerekiyor" diyen Prof. Dr. Çalış, Erciyes Üniversitesi'nde devam eden aşı projelerinin de olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz ERÜ olarak araştırma üniversitesiyiz. Bizim misyonumuz araştırma ve AR-GE çalışması yapmak ve çıktı ortaya çıkarmaktır. Toplumumuzun ve ülkemizin ihtiyacı olan her türlü yeniliklerde ürün çıkarmada bizim öncü olmamız gerekiyor. Bizim birçok alanda bununla ilgili çalışmalarımız ve başarılarımız var ama özellikle pandemi döneminde aşıyla bunu da ortaya koymamız bizim için ayrı bir gurur verici tablodur. Çünkü araştırma üniversitesinin misyonu budur. Bizim araştırma üniversitesi üst yönetimi olarak üzerimize düşen görevde araştırmacılarımıza imkan sağlamaktır. Onların önünü açmak ve motive etmektir. Biz bunu hep yaptık ve yapmaya da gayret edeceğiz. En ufak ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen her türlü icraatı yaptık. Sonuçta da istişare halinde hep birlikte çalıştık. Erciyes Üniversitesi olarak 2013 yılında aşı uygulamaları araştırma merkezimiz kuruldu ve 2015 yılında resmiyet kazandı."