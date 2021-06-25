Hamile kalman imkânsız dediler bebekleri oldu

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen, büyük boyutta myomu olan ve gebeliği bazı riskler içeren Kübra Korkunç, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Alev Esercan Öztürk, tarafından yapılan sezaryeni sırasında yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındaki 18 cm miyomu da alındı.

SAĞLIKLI BİR KIZLARI OLDU

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Alev Esercan Öztürk; "28 yaşındaki Hastamızın ilk gebeliğiydi ve bize başvurduğunda 18 cm myom nedeniyle ameliyatı planlanırken gebe kaldığı anlaşılmıştı. Gebeliğin devamı ve nasıl olacağı konusunda kaygıları vardı. Sezaryanı sırasında yaklaşık 3.5 kilogram ağırlığındaki,18 cm myomunu da aldık. Annemiz ve bebeğimiz de iyiler, kontrollerinde de sorun olmadı. Aslında bu çok riskli bir gebelikti. Gebe kalan kadınların yaklaşık % 8 inde myom vardır. Gebelik döneminde myomların büyüme gösterdiği bilinmektedir. Fakat bazı çalışmalarda myomların bir kısmının büyüdüğü, bir kısmının aynı şekilde ya da küçüldüğü belirlenmiştir. Gebelik sırasında boyutları büyük olmayan myomlar, belirgin bir zarara neden olmaz. Boyutları büyük olan myomlar gebelikte bazı riskler içerirler. Bunların başında düşük olasılığı, erken dönemde gebelik kanaması olması, erken doğum tehdidi oluşturması, plasenta yerleşim anomalisi, suyun erken gelmesi, plasentanın erken ayrılması, doğumdan sonra plasentanın ayrılmaması ve kanamaların olması gibi sorunlar gelir. Myomu olan hastalarımızın ameliyat gerekiyorsa önce ameliyatlarını olmalarını, sonra gebelik düşünmelerini öneriyoruz. Fakat hastamız gibi bir durumla karşılaşırlarsa mutlaka düzenli kontrollerine gitmelerini, riskli bir gebelik olduklarını bilmelerini istiyoruz" dedi.

ANNE HAMİLE KALMAN İMKÂNSIZ DEDİLER

Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan anne Kübra Korkunç; 2 yıl önce 8 cm olan myomum 18 cm olmuştu. 4 ayrı doktorda muayene oldum ve bana hamile kalman imkansız, siz hamile kalamazsınız myomunuz çok büyük dediler. Bende hamile kalacağıma ihtimal vermedim ve myomumu aldırmaya karar verdim. Ameliyat olacağım tarihten birkaç gün önce gebe kaldığımı öğrendim. Eşim ile öğrendiğim zaman inanamamıştım, çok şaşırmıştık ve tekrar tekrar test yaptım ve en sonunda kan tahlilinde çıktı. Yaklaşık 2 aylık iken muayeneye gittiğimde çocuk büyümez almamız lazım myom rahmin üst kısmında çocuğa baskı yapacak çocuk boğulur kaybedeceksin zaten dediler. Ben çok korktum, çaresizce bebeğimi kaybetme korkusu vardı" sözlerine yer verdi.

DOKTOR BİZE UMUT OLDU

Kübra Korkunç; "Daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesi ile Alev hanım ile tanıştık. Muayeneye ilk geldiğimde bizi çok güzel motive etti beni inandırdı ben çocuğumu kucağıma alacağım, alabilirim böyle bir ihtimal var dedi. Kaybetmeyeceğim çocuğumu diye çok mutlu olmuştum, eşimle beraber çok sevindik. Muayenelerimize devam ettik alev hanımla, her ay düzenli olarak ve doğumun yaklaşması ile 15 günde bir muayenemizi olduk ve çocuğumuz kucağımızda. Bu sıkıntılı ve zor süreçte psikolojik olarak desteğini esirgemeyen ve bize umut olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Alev Esercan Öztürk'e teşekkür ediyorum" dedi.