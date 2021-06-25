Op. Dr. Hayati Kale: Kepçe kulak özgüveni etkiliyor

Kulakların şeklinde, çıkıntılarında veya boyutundaki düzensizlikler, kişinin hem görünüşünü hem de özgüvenini etkileyebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Burun ve Yüz Estetik Cerrahı Op. Dr. Hayati Kale, "kepçe" olarak nitelendirilen şekil bozukluğunun özellikle çocuklarda önemli problemlere yol açabildiğini belirtti: "Kepçe kulak alay konusu haline getirilirse; çocukta yalnızlık, çekingenlikle başlayan, ardından bir dizi psikolojik probleme evrilebilen sorunlara yol açar. Çocuğunuzun böyle bir problemi olduğunu saçlarıyla kulaklarını kapatmak istemesinden, kulak yapısını ortaya çıkaran saç stili ve şapkalardan uzak durmasından anlayabilirsiniz. Kepçe veya büyük kulak problemi, hem yetişkinler hem de çocuklarda 'otoplasti' olarak bilinen yöntemle kesin olarak tedavi edilebilmektedir."



OTOPLASTİ'DE AMAÇ DOĞAL GÖRÜNÜM

'Otoplasti' ameliyatında doğal bir görünümün amaçlandığını belirten Op. Dr. Hayati Kale, "Kulak estetiği operasyonlarında hastaya özel cerrahi planlama yapılması ve kulakların doğal bir görünüme kavuşturulması önemlidir. Ameliyatın amacı, kulakları yüzle orantılı normal büyüklüğe, görünüme ve orantıya kavuştururken kulaklara doğal bir görünüm kazandırmaktır. Doğal görünüm, dikkati kulaklardan uzaklaştırır" dedi.

AMELİYAT NASIL YAPILIYOR?

Dr. Kale, ameliyatın detaylarını ise şöyle anlattı: "Girişim genel ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Ameliyat, kulak arkasındaki doğal cilt kıvrımında açılan küçük bir kesiyle başlar. Az miktarda deri çıkarılır, istenen görünümü elde etmek için çeşitli tekniklerle kıkırdak yeniden şekillendirilir. Son olarak kesiler kapatılır. Genellikle simetrik bir sonuç oluşturmak için her iki kulakta da bu prosedür gerçekleştirilir. Otoplasti kişiden kişiye farklılık gösterebilse de genellikle 1-2 saatte tamamlanır."

5 YAŞ VE ÜZERİHERKES YAPTIRABİLİR

Ameliyat sonrası hastanın 1 hafta içinde normal yaşamına dönebileceğini belirten Op. Dr. Hayati Kale, "Pansumanlar çıkarıldıktan sonra uyku sırasında kulakları korumak için 3 ay boyunca kafa bandı takılır. Ameliyat sonrası küçük bir şişlik oluşabilir. Bunlar 4 hafta içinde kaybolur. Şişlik azaldıkça görünüm iyileşir ve kulağın dış kısmının görünümü güzelleşir. Kulak şeklindeki değişim şişliğe rağmen ameliyattan hemen sonra fark edilebilir" diye konuştu. Dr. Kale, "Kimler kulak estetiği yaptırabilir?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Kulağında estetik problemi olan 5 yaş ve üzerindeki herkes otoplasti için adaydır. Çocukların psikolojik olarak etkilenmemeleri için mümkün olan en kısa sürede tedavi olmaları sağlanmalıdır."