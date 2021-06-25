Pişik Nasıl Geçer? Pişiğe Ne İyi Gelir? Pişiğe İyi Gelen Şeyler, Doğal ve Bitkisel Yöntemler

Pişik, özellikle bebeklerde bezin tahriş etmesinden dolayı ortaya çıkan bir cilt hastalığıdır. Yetişkinlerde ise yaz aylarında terlemeye bağlı olarak, ciltte sürtünmenin fazla olduğu bölgelerde görülmektedir. Amonyak dermatiti olarak bilinen pişik tedavi edilmez ise, ciltte açık yaralara neden olabilmektedir. bu nedenle pişik oluşumu fark edildiğinde uygun tedaviye de başlanmalıdır.

BEBEKLERDE PİŞİK NEDEN OLUR?

Pişik oluşumu en çok bebeklerde gözükmektedir. Peki bebeklerde pişik neden olur? Bebeklerde pişik oluşumunun başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;

Bebeklerin altını temizlemekte kullanılan malzemelerin bebeğin cildini tahriş etmesi,

İdrar yolları enfeksiyonu,

Bezin yeterli sıklıkla değiştirilmesi,

Diş çıkarma dönemi,

Egzama,

Antibiyotik tedavileri,

Çinko yetersizliği,

Kalıtsal hastalıklar.

YETİŞKİNLERDE PİŞİK NEDEN OLUR?

Yetişkinlerde de pişik gözükebilmektedir. Bebeklere kıyasla oldukça nadir olmakla birlikte yetişkinlerde pişik sorunu yaşamaktadır. Yetişkinlerde pişiğe birçok şey sebep olmaktadır. Yetişkinlerde pişiğe neden olan başlıca sebepler şu şekildedir:

Bağışıklık sisteminin yeteri kadar güçlü olmaması,

Kasık çevresinin ve cinsel organın yeteri kadar temizlenmemesi,

Yüksek alkol oranlı temizleyici mendillerin kullanımı,

Hareketsizlik,

Aşırı kilo,

İç çamaşırlarının kalitesizliği,

Dar kıyafetlerin giyilmesi,

İç çamaşırının kasık çevresine aşırı sürtünmesi.

PİŞİĞE NE İYİ GELİR?

Pişik ile alakalı en çok sorulan soru "pişik nasıl geçer?" sorusudur. Pişiği önlemek yahut geçirmek için dikkat edilmesi gereken ilk şey pişik bölgesinin hijyeninin sağlanmasıdır. Bölgenin iyice yıkanması ve temiz tutulması önemlidir. Bölgenin yıkanmasında sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır. Ilık yahut soğuk su ile bölge yıkanmalıdır. Temiz kıyafetlerin ve iç çamaşırların giyilmesi bu açıdan elzemdir. Özellikle pamuklu kıyafetlerin seçilmesi gerekmektedir.

Bunlara ek olarak ise pişik önleyici kremin düzenli olarak kullanılması, pişiğin geçmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca bölgenin kremle nemli tutulması da pişiğe iyi gelecektir. Pişikli bölgeye pudra uygulanması da pişiğe iyi gelecektir. Zira pudra, pişiğin yanma hissini geçirerek, kişiyi rahatlatmaktadır. Bu uygulamalar ile pişik bir iki günde geçecektir.

YETİŞKİNLERDE PİŞİĞE NE İYİ GELİR?

Yetişkinlerde de aslında yukarıda sayılan yöntemler pişiğe iyi gelmektedir. Yani yetişkinlerde pişik görülmesi halinde öncelikle pişikli bölgenin iyice temizlenmesi, akabinde krem uygulanması ve son olarak da pişik olan bölgenin hava almasını sağlamak adına pamuklu temiz kıyafetlerin giyilmesi gerekmektedir. Bu şekilde pişik kolayca geçecektir.

PİŞİK ÖNLEYİCİ KREM

Her krem pişiğe iyi gelmeyecektir. Pişiğin geçmesi için, pişiğe iyi gelecek kremlerin kullanılması gerekmektedir. Pişik önleyici kremler çinko oranı yüksek kremlerdir. Bunların uygulanması pişiğin geçmesine yardımcı olacaktır. Onun dışında ise nemlendirici kremlerin kullanılması, bölgenin iyileşme hızını arttıracaktır. Piyasada birçok pişik önleyici krem bulunmaktadır. Bu kremler hem yetişkinlerde, hem de bebeklerde kullanıldığında pişiğe iyi gelmektedir.

EN İYİ PİŞİK KREMİ

Piyasada birçok pişik kremi bulunmaktadır. Bunlardan çoğu bebeklere özel çıkarılmış kremlerdir. Lakin bu kremler yetişkinlerde de pişiğin geçmesine yardımcı olmaktadır. En iyi pişik kremi dendiğinde akla birçok marka gelmektedir. Eczanelerden reçetesiz olarak pişik önleyici kortizon kremlerini kullanabilirsiniz.