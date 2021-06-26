Dudaktaki uçuk nasıl geçer, uçuğa ne iyi gelir? İşte uçuğa kesin çözüm öneriler, bitkisel tedavi yöntemleri

Herpes simpleks virüsü nedeni ile ortaya çıkan uçuk, aslında mikro bir cilt enfeksiyonudur. Dudak bölgesinde oluşan uçuk medikal olarak; oral herpes yahut herpes labialis olarak adlandırılmaktadır. Dudakta ortaya çıkan uçuk genellikle kendini tekrarlamaktadır. Bu da can sıkıcı bir durumun oluşmasına yol açmaktadır. Peki dudaktaki uçuk nasıl geçer?

DUDAKTA UÇUK ÇIKMASI

Dudakta uçuk çıkması, vücutta bir enfeksiyonun bulunduğunun habercisidir. Kişinin bağışıklık sistemi kuvvetli olduğu taktirde dudakta çıkan uçuk en fazla bir hafta içerisinde kendiliğinden geçmektedir. Lakin dudakta çıkan uçuklar düzenli olabilmektedir. Dudakta çıkan uçuk, içi sıvı dolu bir kabarcık şeklinde genellikle görülmektedir. Bu kabarcıklar sönerek, kabuk bağlamaktadır ve sonunda da uçuk geçmektedir.

DUDAK NEDEN UÇUKLAR?

Dudakta uçuk çıkması herkesin hayatında en az bir kere başına gelen bir durumdur. Peki dudak uçuğu neden olur? Dudakta uçuk çıkmasının temel nedeni herpes isimli bir virüstür. Bu virüs temas yolu ile bulaşmaktadır. Yani dudağında uçuk olan bir kişinin rujunun kullanılması, o kişi ile öpüşülmesi gibi yollarla uçuk bulaşabilmektedir.

Dudakta uçuk çıkmasının bir diğer nedeni ise hormonal değişikliklerdir. Bu nedenle kadınlar regl dönemlerinde dudakta çıkan uçuk ile sıklıkla karşılaşabilmektedir. Bu durumda vücutta bir virüs bulunmamaktadır. Bu nedenle oluşan dudak uçukları genellikle düzenlidir. Yani bu tarz uçuklar her adet döneminin başlangıcında kendisini göstermektedir.

Dudakta uçuk çıkmasının diğer nedenleri ise stres ve yorgunluk gibi duygu yoğunluğu yüksek ruh halleridir. Özellikle stres kişilerde uçuk oluşuma yol açabilmektedir.

DUDAK UÇUĞUNA NE İYİ GELİR?

Dudaktaki uçuk nasıl geçer sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda vardır; uçuk herhangi bir tedavi olmaksızın da genellikle kendiliğinden geçmektedir. Lakin uçuğun daha hızlı iyileşmesi için bazı yöntemler bulunmaktadır. Peki dudak uçuğu nasıl iyileşir?

Uçuğun geçmesi için bazı kremler bulunmaktadır. Bunları uçuk bölgesinin üzerine düzenli sürülmesi ile uçuk hızlı ve kolay bir şekilde geçmektedir. Bunun haricinde ise E ve C vitamini içeren besinlerin tüketilmesi uçuğun geçmesini hızlandıracaktır. Ayrıca probiyotiklerin tüketilmesi de uçuğun geçmesine yardımcıdır. Bunlara ek olarak uçuk çıkan bölgeye günde 4-5 kez sarımsak sürülmesi de uçuğu geçiren yöntemler arasındadır.