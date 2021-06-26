VLP temelli yerli aşıda faz-2 aşamasına geçildi

VLP temelli yerli aşının Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanması amacıyla Ankara Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen programa katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu hafta ülkede yerli aşının gelişimi için önemli bir hafta olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından Faz-2 çalışmasına iki gün önce onay verildiğini ifade eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Bugün de ilk gönüllülerimiz aşılanma sürecine başladılar. Ben Faz-1 aşamasında gönüllü olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde yerli ve milli aşının geliştirilmesi için inanmış gönüllü olan vatandaşlarımız var. Kendilerinin aşı hakkı varken yerli aşıya gönüllü olmuşlar. Ben bundan dolayı hem duygulandım, hem de heyecanlandım, bizzat kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

436 ARAŞTIRMACI BİR ARAYA GELDİ

COVID-19 Türkiye Platformu olarak Mart 2020'den itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile birlikte başlamış olduğumuz Türkiye'de bu sürecin en etkin ve en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir platform oluşturduk. Bu platformda 49 tane farklı kurumdan 213 tanesi genç 436 araştırmacımız bir araya gelerek birlikte geliştirme, birlikte öğrenme ve birlikte başarma yaklaşımıyla 17 projeyi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 7'si aşı projesi. Bunlardan en önde gideni Faz-2'ye başladığımız biyoteknolojik aşılardan en yenilikçi grup olan ve virüsü taklit eden VLP aşımız.

DİĞER MUTANTLARA KARŞI ETKİNLİĞİ DE ÖLÇÜLECEK

Geliştirilen VLP aşısının Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yer aldığını açıklayan Mandal, şöyle devam etti: "Tüm dünya bu aşıyı izliyor. VLP aşımız yalnızca orijinal mutanta karşı değil İngiliz mutantına karşı da geliştiriliyor. Emeği geçen birçok hocamız var. Faz-2 çalışmamız üç merkezde gerçekleştirilecek. Ankara Onkoloji Hastanemizin yanında, Kocaeli Üniversitemizin Tıp Fakültesi'nde ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde olmak üzere üç ayrı şehirde gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda onkoloji.gov.tr adresinden veya covid19.tubitak.gov.tr adresinden gönüllü olmanız için sizleri bekliyoruz. Yerli aşı sürecinde sizlerin katkısının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben tüm hocalarımıza araştırmacılarımıza, öğrencilerimize bu sürece en başından itibaren destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİLEN BİR AŞI

VLP temelli aşının dünya standartlarında üretilen bir aşı olduğunu belirten odtü'DEN Prof. Dr. Mayda Gürsel ile birlikte aşıyı geliştiren Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel, "Ben de bütün vatandaşlarımıza ve özellikle bu çalışmaya inanan gönüllü olmak isteyen ve ülkemizin birçok bölgesinden buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çalışmamız umarım insanlığa faydalı olur. Bizi destekleyen TÜBİTAK'a, Sayın Bakanımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Dünya standardında üretilen bir aşımız var. Etkililiğini de gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalarla gösterme imkânı bulacağız" ifadelerini kullandı.