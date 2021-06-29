11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı

Muş'ta yaşayan Tosun ailesi, doğuştan distoni hastası olan 11 yaşındaki Hüseyin Yiğit Tosun'un tedavisi için Elazığ'a geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde tetkikleri yapılan Hüseyin Yiğit Tosun'a ameliyatla beyin pili takıldı. Başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında çocuk sağlığına kavuştu.

Başarılı bir operasyona imza atan Doçent Dr. Sait Öztürk, Yiğit'in uzun yıllardan beri distoni denilen kollarda, bacaklarda bükülmeler, kıvrılmalar, istem dışı kasılmalarla hayatının sürdürmek zorunda kaldığını aktardı.

Doç. Dr. Öztürk; Yiğit'in uzun dönem boyunca çeşitli ilaçlar uygulamalar yapıldığını ancak distoni hastalarının büyük bir kısmında ilaçların yeterli etkinliği sağlamadığını belirtti.

İlaçlarla yeterli etkinlik sağlanamadığı için beyin pili ameliyatına başvurduklarını kaydeden Doç. Dr. Öztürk; "Beyin pili ameliyatlarındaki en önemli nüans nokta hastanın uyanık bir şekilde ameliyat edilmesi. Bu sayede ameliyat esnasında beynin ilgili bölgelerine yerleştirdiğimiz kabloların doğru yerde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu sayede hastanın uyanık olarak yapıldığında pili geçici olarak çalıştırılıyor ve etkin bir ameliyat yapıp yapmadığımız ön plana çıkıyor." dedi.

Çocuk hastalarda uyum sorunu olabildiği dile getiren Öztürk; Yiğit'in dirayetli ve cesur olmasıyla ilk defa bu yaştaki bir hastaya beyin pili ameliyatı yapıldığını anlattı.

Beyin pili ameliyatının çok yüksek riski olmadığını ifade eden Doç. Dr. Öztürk; "Ameliyattan bir gün sonra normal hayatına hasta döndü. İkici günü hastanın pilini çalıştırdık. Pili çalıştırdıktan sonra hastanın vücuttaki bükülmeler, kıvrılmalar, kasılmalar çok etkileyici bir şekilde gerilemeye başladı." açıklamasında bulundu.