Defne yaprağı ne zaman toplanır? Defne yaprağı hangi ayda toplanır?

Defne ağaçları dört mevsim yeşil kalmasıyla bilinen nadir bitkilerdendir. Defne yaprağı ayrıca insan sağlığına faydası saymakla bitmiyor. Bunun yanında çayı, yemeklere verdiği aroma ile ünlenmiş durumdadır. Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişmektedir. Yani sıcak iklimleri sevmektedir. Bu arada defne yaprağının Yunan Mitolojisi'nde "ölümsüzlük otu" olarak tabir edildiğini belirtelim.

DEFNE YAPRAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Defne yaprağının iştah açıcı, sindirim salgılarını arttırarak hazmı kolaylaştırıcı, bağırsak kurtlarını dökücü, yapraklarından yapılan gargaranın diş çürümelerini önleyici, mikrop öldürücü, mukolitik, antiviral, antifungal, antibakteriyel, kas gevşetici ve böcek öldürücü özellikleri bulunur. Bu yüzden defne yaprağı çok kıymetlidir. Defne yetiştiriciler için önemli yere sahiptir.

Geleneksel yöntemlerle defne yağı elde etmek amacıyla defne bitkisinin yaprakları toplanır. Defne yaprağı toplama zamanı bitkinin vejatatif büyümesinin durduğu Temmuz-Ekim ayları arasındadır. Defnenin Ekim ayında olgunlaşan ve siyah renk alan meyveleri de toplanabilir. Siyah renkli, nohut büyüklüğünde olan tohumlarının dışında oldukça yağlı ince bir et kalınlığı vardır.

DEFNE YAPRAĞI HANGİ AYDA TOPLANIR?

Defne yaprağı toplamak için Temmuz ayı ile Ekim Ayı arasını tercih edebilirsiniz. Genellikle Ekim ayında defne yaprakları olgunlaşmaktadır.

DEFNE YAPRAĞI NASIL TOPLANIR?

Defne yaprağı 5-10 cm uzunluğunda, kenarları hafif dalgalı, eliptik yapıda ve her iki uca doğru sivrilmektedir. Yaprağın üst yüzü parlak koyu yeşil rengindedir. Taze defne yaprağında açık yeşil renginde ve ince damarlıdır. Taze yaprakların aromatik kokusu azdır.

Kayalık ve dik yamaçlarda yetişen defne ağacının yaprağını toplamak için olgunlaşan dalları kesmeniz gereklidir. Daha sonra dallar destelenerek sırtta ya da traktörlerle toplama merkezlerine götürülür. Yapraklar en son tır ya da kamyonlarla işleneceği yere ulaştırılır.

DEFNE YAPRAĞI NASIL YAKILIR?

Defne yaprağının uç kısmı yakılır. Daha sonra bakır ya da plastik bir kabın içine bırakılır. Yapısı gereği kuru bir bitki olduğu için kolay bir şekilde yanan defne yaprağından 2 ya da 3 tane yakmak yeterli olacaktır. Yanan yapraktan çıkan dumanları doğrudan teneffüs etmeyiniz. Yaprağı kap ile birlikte odanın ortasına koyabilirsiniz. Evin sadece 10 - 15 dakika içerisinde tüm enerjisinin değişmesini sağlayacaktır.

DEFNE YAPRAĞI YAKMAK NEYE İYİ GELİR?

Depresyon riskini azaltır.

Vücut direncini yükseltir.

Kaygı bozukluklarına iyi gelir.

Migren ağrılarını dindirir.

Uyku sorunlarına iyi gelir.

Ölü hücreleri temizleyerek cildin nefes almasını sağlar.

Ciltte tahriş olmuş bölgelere iyi gelir.

Saç diplerini beslediği için kepek sorununa çözüm getirir.

Püstül ve papül adı verilen iltihaplı sivilceleri kurutur.

Siyah noktaların çıkmasını engeller.

DEFNE YAPRAĞI NASIL KURUTULUR?