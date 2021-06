Kanser hastalarının beslenmesinde doğru bilinen yanlışlar

"İnsanlar kanser teşhisi konulunca bilinçsizce internetten okuduğu ya da tanıdıklarından duyduğu bitkisel ürünlere yöneliyorlar. Bir takım bitkisel kürlere yöneliyorlar. Hatta bazen hastaların çaresizliğinden faydalanıp onları suistimale kadar götürebiliyorlar. 'Bu kürü kullan hatta kemoterapiden vazgeç' diyorlar medikal tedavinin de önüne geçiliyor. Kullanılan bazı bitkisel ilaçlar Kemoterapinin etkisini azaltabilirler bazen de yan etkilerini arttırabiliyor. Hasta kemoterapi ile birlikte bitkisel kürleri kullandığı zaman karaciğer böbrek gibi diğer organlara zarar veriyor

BESİNLER FAZLACA KÜR YAPILMAMALI

Tek bir besin en masum besin bile olsa tek bir besin üzerinden gidilmesini önermiyoruz. Birisi diyor ki şu besin çok faydalı hasta hemen o besine ağırlık veriyor. Her besinin her sebze be meyvenin ayrı bir önemi var. Sadece elma ile beslenirsem portakalın nimetlerinden faydalanmam. Hiçbir besin kür gibi tüketmek doğru değildir. En masum besin ıhlamur fakat onu da sabah öğle akşam tüketilmemesi gerek. Fazla besin kür şeklinde tercih edilmemeli.

ŞEKER SINIRSIZ TÜKETİLEMEZ

Şeker ile ilgili bir takım yanılgılar var. Şeker kanser hücresini besler mi? Şeker doğrudan kanser hücresini beslemiyor ama dolaylı olarak normalde sağlıklı beslenme önerilende de şekeri hiç bir zaman serbest bırakmayız. Sınırsız tüketilecek bir besin değildir.

Ölçüsüz bir şekerse şekeri yasaklıyoruz. Eğer öyle bir durumu yoksa kişilerde şekeri yasaklamak yerine sınırlandırıyoruz. Yani günlük tüketim miktarlarını da bakıyoruz. Kahvaltıda bal, reçel kullanan kişiler çaya şeker atmıyorum ben şeker kullanmıyorum diyor. Hasta şeker tüketmediğini iddia ediyor.

ŞEKER HORMONSAL KANSERİ TETİKLİYOR

Şekerli ve unlu gıdalar fazla miktarda tüketildiği zaman beslenmede faydalı besinlere yer kalmıyor. Biz meyve sebzeden vitamin mineral alıyoruz. Şeker tüketimi çok olunca vitamin mineral posadan yoksun kalıyoruz. Asıl faydalı kısmı alamıyoruz. Şekerli gıdalar kilo aldırıyor. Kilo alımı da kansere neden olan etmenlerden bir tanesi. Özellikle hormona bağlı oluşan kanserlerde etkili oluyor. Kadında rahim ve meme kanseri erkeklerde ise prostat ve mesane kanseri şişmanlarda daha sık görülür. Şeker dolaylı olarak kansere etkisi var. Doğrudan şekeri tüketici kanser hücresini besler gibi bir yanılgı olmamalı.

KANSER TEŞHİSİ ALANLAR DİYETİSYENE DE GİTMELİ

Ekmekte tam buğday ekmeği öneriyoruz. Pilav makarna, kuru baklagiller, patates, mısır da ekmek grubunda değerlendiriliyor. Bir kişi kanser teşhisi konulunca diyetisyene başvurmalı. Fazla kilosu var mı, ya da çok zayıf mı bakılmalı. Kanser hastalarında fazla kilo ve fazla zayıflık istenmeyen bir durum."