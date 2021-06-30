Keçiboynuzu ne zaman toplanır? Keçiboynuzu hangi mevsimde olur?

Keçiboynuzunun çiçekleri; 6–12 santimetre uzunluğunda olup açık yeşilimsi kırmızı, küçük ve çok sayıdadır. Ağacın meyveleri ise ilk zamanlar yeşil ama olgunlaştığında kahverengi olmaktadır. Keçiboynuzunun bazı cinsleri hermafrodit, bazılarında ise erkek dişi ayrı ağaçlardadır. Erkek ağaçlar meyve vermediği gibi bitkide en erken meyve 15-20 yıl içerisinde alınır. Bu yüzden keçiboynuzu toplama zamanı önemlidir.

KEÇİBOYNUZU HANGİ MEVSİMDE OLUR?

Bin derde deva olarak bilinen keçiboynuzu insan sağlığı için oldukça yararlı bir besin türüdür. Keçiboynuzu diğer adıyla harnup olarak da bilinir. İlk çiçekleri eylül-ekim aylarında açarak olgunlaşmak için ilk adımı atmış olur. Bu aşamada çevresine kötü koku vermektedir. Daha sonraki aşama yaz aylarında gerçekleşir. Yani meyve vermesi temmuz-ağustos ayıdır. Keçiboynuzu yaz mevsiminde yetiştiği için sıcak iklimleri sevmektedir. Türkiye'de Antalya Manavgat, Mersin Anamur, Muğla Datça gibi birçok şehirde doğal olarak yetiştirilmektedir.

KEÇİBOYNUZU NE ZAMAN TOPLANIR?

Keçiboynuzu hasat zamanı çiftçilerin sabırla beklediği bir dönemdir. Bunun nedeni keçiboynuzunun uzun yıllar sonra meyve vermesidir. Keçiboynuzu ağacı kaç yılda meyve verir? Derseniz, bunun yanıtı ortalama olarak 15-20 yıldır. Bu süre boyunca çiftçiler ağaç bakımını yaparak meyve vermesini beklerler. Keçiboynuzu Temmuz-ağustos ayında toplanmaya başlar.

KURUMUŞ KEÇİBOYNUZU NASIL YUMUŞATILIR?

Keçiboynuzu sert olduğu için tüketiminde zorlanabilirsiniz. Oldukça sert olan keçiboynuzu meyvesini, ılık suda bir süre bekletin. Daha sonra yumuşadığını göreceksiniz. Bir başka yöntem ise kaynamış suda 5-10 dakika bekletmektir. Keçiboynuzu süzülerek suyu da içilebilir.

TAZE KEÇİBOYNUZU NE ZAMAN ÇIKAR?

Keçiboynuzu ağaçları sıcağı sevdiği için kıraç arazide kolaylıkla yetişebilmektedir. İlk taze çıktığı aylar haziran-temmuz olarak söyleyebiliriz. Türkiye'de Mersin ve Antalya sahil şeridinde doğal olarak taze keçiboynuzu bulabilirsiniz.