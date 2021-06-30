KKTC’de Delta varyantı yok

Hindistan'da ilk kez Şubat ayında tespit edilen SARS-CoV-2'nin Delta varyantı, küresel ölçekte yayılmaya devam ediyor. Delta varyantının, sağlık sistemlerini alt edebilecek, kısıtlamaların kaldırılması planlarını tersine çevirebilecek ve hatta potansiyel olarak aşıların etkisini azaltabilecek yeni bir COVID-19 dalgasına öncülük edebileceğine dair korkular da varyantla birlikte yayılıyor. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, COVID-19 aşılarına karşı orta derecede dirençli olan Delta varyantının küresel ölçekte yayılmasının, salgının seyri açısından endişe verici olduğunu söyleyerek "Şubat-Haziran aylarını kapsayan dönemde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde COVID-19 tanısı koyduğumuz 686 vakada Delta, Beta ve Gama varyantlarına rastlamadık" dedi.

"ÖZEL TEDBİRLER ALINMALI"

KKTC'de Delta varyantının görülmemiş olması, salgın yönetimi açısından büyük bir umut yaratığını söyleyen Şanlıdağ, "Bu varyantın ülkeye girmemesi için özel tedbirler alınması büyük bir önem taşıyor. COVID-19 tanısı alan hastaların hangi varyantla efekte olduğunun da belirlenmesi gerekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi olarak geliştirdiğimiz SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin Delta varyantı ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün endişe verici varyantlar olarak sınıflandırdığı Alfa, Beta ve Gama varyantlarını da tespit edebilecek kabiliyette olması salgın sürecinin yönetimine büyük bir katkı yapacak" diye sözlerin tamamladı.