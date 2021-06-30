Lavanta ne zaman toplanır? Lavanta çiçeği hangi mevsimde olur?

Lavanta cinsleri Atlas Okyanusu adalarından Akdeniz çevresi ülkelerine ve Hindistana kadar uzanan geniş bir alanda yetiştirilmektedir. Türkiye'nin en büyük lavanta tarlası ise Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi'dir. Lavanta çeşitleri arasında çalı görünümlü, toplu başak biçiminde mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açan bitkiler vardır. Her türün kendine göre hasat zamanı olup, hava şartlarına göre de değişebilmektedir.

LAVANTA ÇİÇEĞİ HANGİ MEVSİMDE OLUR?

1 m'ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olan lavanta bitkinisin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bu yüzden lavanta yetiştiriciliğinde en önemli zaman hasat zamanıdır. Lavanta, tür ve çeşitlere, iklim ve toprak koşullarına, rakım ve yöneye göre değişmekle birlikte Temmuz ayı içerisinde tam çiçeklenme devresine ulaşır. Lavanta ne zaman açar? Sorusunun yanıtını Haziran ve Ağustos ayı içerisinde diyebiliriz.

LAVANTA HASADI HANGİ AYDA YAPILIR?

Lavanta, tür ve çeşitlere, iklim ve toprak koşullarına ve rakıma göre hasat dönemi farklılık gösterebilmektedir. Tam çiçeklenme dönemi Temmuz ayı içerisinde olduğu için genellikle hasadı da Temmuz ayında olur.

LAVANTA NE ZAMAN TOPLANIR?

Lavanta çiçeklenmeye başladığı zaman toplanmalıdır. Lavanta yaz aylarının başında çiçeklenmeye başlar. Temmuz ayı içerisinde tam çiçeklenmeye ulaşır. Bu dönemde lavanta çiçekleri toplanabilir.

LAVANTA ÇİÇEKLERİ NASIL TOPLANIR?

Lavanta hasat zamanı geldiğinde lavanta çiçeği toplama işlemi başlar. Lavanta bitkisi testereli ot bıçağı kullanılarak toplanabilir. Son zamanlarda benzinli çit biçme makineleri ile de toplama işlemi yapılmaktadır. Çiçekleri toplandıktan sonra doğrudan uçucu yağ elde edilmesi için işlemeye alınır ya da gölge bir ortamda kızışma oluşmayacak bir kalınlıkta serilerek kurumaya bırakılır.

KURUYAN LAVANTA NASIL CANLANDIRILIR?

Yetiştirme ortamı iyi tercih edilmelidir.

Lavanta, tam güneş altında iyi büyür.

Budama yıllık olarak yapılmalıdır.

Daima ışığı yansıtan malç kullanılmalıdır.

En alçak çiçek açıldığında lavanta saplarını keserek hasat edilmesi gerekir.

LAVANTA NASIL BUDANIR?

Lavantaları budamanın en kolay yolu çit kesme makinesi ya da papağan gagalı bahçe makasıdır. Bunların keskin olması bahçede işinizi kolaylaştıracaktır. Lavantayı bahar ayında budayabilirsiniz. Lavantayı kompakt bir top şeklinde budayın. Dalların ucunda yeşil yapraklar olduğundan emin olmalısınız. Yaz sonunda, ölü başları ve sapları kesmeniz yeterli olacaktır.

LAVANTA ÇİÇEKLERİNİN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPILIR?