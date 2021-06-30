Limon ne zaman toplanır? Limon ağacı ne zaman meyve verir?

Limonun mutfağa gelme serüveni biraz uzun biraz da zahmetlidir. Bol sulu, ekşimsi ve sarı renkli bir limon elde etmek için üretimin başından sonuna kadar dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bunlardan birisi de limonun toplanma zamanıdır. Limon doğru zamanda ve doğru bir şekilde toplanmalıdır.

LİMON AĞACI NE ZAMAN MEYVE VERİR?

Yıl boyunca büyümeyi sürdüren, kışın yapraklarını dökmeyen, küçük bir ağaç türüne limon ağacı ve bu ağacın meyvesine limon denir. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak olarak da bilinir. Kuzeydoğu Hindistan, Güney Asya' ya özgü çiçekli bitki Rutaceae ailesindendir. Limon her yıl belirli mevsimde meyve verir. Limon genellikle sonbahardan ilkbahara doğru tam olgunlaşmaya başlar. Saksıda limon ağacı ise limon fidanının durumuna göre 1-2 sene içerisinde meyve verir.

LİMON NE ZAMAN HASAT OLUR?

Ülkemizde turunçgil üretiminin büyük bir kısmını oluşturan limon üretiminde; hasat zamanı, sınıflama, paketleme ve depolama tesislerinin özellikleri depoda dayanıklılığı etkileyen önemli faktörlerdir. Limonlarda hasat zamanı bölgesel olarak değişmektedir. Ayrıca limon çeşitlerine göre de değişmektedir. Bölgeye ve çeşidin özelliklerine göre ulaştırma şartlarına dayanacak ve pazar isteklerini karşılayacak bir olgunlukta olacak şekilde hasat edilmesi gereklidir. Tüm turunçgiller gibi, limon ağaçları da sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar meyveler tam olgunlaştıkça hasat edilir.

LİMON NE ZAMAN TOPLANIR?

Limonlar donlardan önce toplanmalıdır. Gereksiz yere ağaç üzerinde bırakılmamalıdır. Limon toplama işi, günün erken saatlerinde nem yüksek olduğu için çiğ kalkmasını beklenmelidir. Havanın daha kuru olduğu ileriki saatlerde yapılmalıdır. Nemli havalarda şişkin durumdaki hücreler en ufak bir baskıda zarar görebilir. Zarar gören yerden çürümeler meydana geleceği için dikkatli olunmalıdır.

YEŞİL LİMON HANGİ MEVSİMDE YETİŞİR?

Limon, eylül ve ekim aylarında yeşil renkli ve sulu olmaktadır. Ekim sonu ve kasım aylarında sarı renkte ekşi ve sulu olurken, aralık ayında ise turuncu renkli tatlımsı ve sulu olmaktadır.

LİMON HANGİ AYDA EKİLİR?

Limon fidanı genelde tüplü olarak üretilmektedir. Tüplü limon fidanlarında yılın 12 ayı boyunca ekilebilmektedir. Limon ekiminde en önemli detay limonun ekerken ki hava şartlarıdır. Limonu fidanınızı buharlaşmanın en az seviyede olduğu sabah veya ikinden vaktinde yaparsanız daha sağlıklı olmaktadır. Fidan dikim işlemini yaptıktan hemen sonra sulamayı unutmayınız.

LİMON YEŞİLKEN TOPLANIR MI?

Limon toplanırken akla takılan sorulardan biridir. Bazı limon çeşitleri yeşil toplanırken bazılarının da sarı renge ulaşması beklenir. Toplanacak limon yatak limonu ise daha yeşilken toplanmalıdır. Yatak limonun olgunlaşmasını beklemek için ışık almayan, nemli, iyi havalandırılan bir depoda bekletilmelidir. Limonlar toplandıktan sonra 1-4 ay süresince saklanabilir.