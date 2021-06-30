Meslektaşa tedavi: Obezitede iğne tedavisiyle 1 ayda 10 kilo verdi

"TEDAVİYİ DÜZENLİ SÜRDÜRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Dr. Öğr. Üyesi Başaran sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ay kullandıktan sonra bir şehir dışı seyahatimde ilacımı unuttum ve 'acaba ilaçsız kilo vermeye devam edebilir miyim?' diye irademi test etmek istedim. Çünkü ciddi bir kilo kaybı vardı ve kendime bu nedenle güvenim arttı. Fakat hekim olmama rağmen bu yanlış kararla yine birkaç kilo aldım. Daha sonra verdiğim kiloları tekrar almamak ve tedaviyi sürdürmek için ilacı kullanmaya tekrar başladım.

Ama ilacı bırakınca iştah geri dönüşü söz konusu oluyor. Bu nedenle ilaç kullanım süresi hekim tarafından ayarlanmalı ve kontroller ihmal edilmemeli. Çünkü ne kadar sürede ilaç sayesinde yeme düzenimizin oturduğunu hasta olarak bilemiyorsunuz. Bu noktada da hekimin söylediklerine uyarak ilerlemek çok önemli. Hatta Alihan hocamız da aynı konuda "Tedaviyi nasıl yarım bırakırsın?" diyerek tepki gösterdi. Şimdi tekrar hocamızın sözlerine uyarak devam ediyoruz."