Nar ne zaman toplanır? Olgun nar nasıl anlaşılır?

Narın son yıllarda besin değerinin keşfedilmesi ve buna bağlı olarak ihracat imkanının artmasıyla beraber nar yetiştiriciliği önem kazandı. Bakım işlerinin kolay ve az masraflı olması, dikimden kısa süre sonra birim alandan alınan verimin fazla olması gibi etkenler de nar yetiştiriciliğini ilgi çekici hale getirmiştir. Bahçe kenarında çit bitkisi olarak ya da karma bahçelerde yetiştirilen nar, belirli mevsimlerde olgunlaşmaktadır ve toplanmaktadır.

OLGUN NAR NASIL ANLAŞILIR?

Olgunlaşan narı anlamak için kabuğunun rengine bakabilirsiniz. Kabuğu en koyu renkli olan narlar en olgun ve lezzetli narlar diyebiliriz. Eğer daha yuvarlak bir şekli varsa bu nar tam olarak olgunlaşmamış anlamına gelir. Narı elinize aldığınızda sert olduğunu hissetmelisiniz.

NAR NE ZAMAN MEYVE VERİR?

Nar dikimden itibaren 3. ürün vermeye başlar. 7-10. senelerde tam verime geçer. Daha sonra uzun yıllar meyve verir. Ağaç yaşlandığı ve verim azalması başladığı zaman toprak üstü gövdeleri kesilerek yeni sürgün teşekkülü sağlanır. Ayrıca gövdeler gençleştirilir.

NAR NE ZAMAN TOPLANIR?

Nar, kışları ılık ve yağışlı, yazları uzun, sıcak ve kurak geçen yerlerde yetiştirilmelidir. -10˚C'nin altında taze sürgünler,-18˚C'nin altında ise ana gövde soğuktan zarar görebilir. Kısacası nar sıcak mevsimi sevmektedir. Narlarda toplama işlemi çeşitlere ve bölgelere göre Ağustos-Kasım ayları arasında yapılmaktadır. Bitki uzun bir çiçeklenme dönemi geçirdiği için meyveler aynı anda olgunlaşmayabilir. Bunun için nar toplama işi 15-20 gün arayla yapılabilir.

NAR HANGİ MEVSİMDE TOPLANIR?

Nar toplamak isteyenler mevsim olarak yaz sonu ve sonbahar sonu arasını tercih edebilirler.

NAR NASIL KOPARILIR?

Nar meyveler arasında boyut olarak büyük ve ağırdır. Bu yüzden toplaması zor gibi gözükebilir. İlk aşama narın dala tutunan üst kısmını daire şeklinde bıçakla kesip çıkarmanız gerekir. Daha sonra belirlediğiniz bir noktadan bıçağınızın ucunuz hafif saplayın ve muntazam bir yuvarlak çizerek, bıçağı narın etrafında döndürüp kesebilirsiniz.