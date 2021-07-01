Çocuklarda diş sorunlarına dikkat!

Koruyucu hekimliğin en öne çıktığı grup da yine çocuklar. Öncelikle tedavi yapmanın zor olduğu, antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçların kullanımının çok da tercih edilmediği grup oldukları için dişleri ''çürümeden korumak'' ilk hedef. Ama daha önemlisi süt dişlerinin sağlığı, sürekli dişlerin (yetişkin dönemi dişler) sağlığını da etkiliyor olmasıdır. Süt dişleri erken çürüdüğünde, tedavi edilmeyip erken kaybedildiğinde, sürekli dişler rehberlerini kaybediyor ve ağızda yerleşimleri bozuk oluyor. İlerleyen yaşlarda bu durumu telafi etmek daha da zorlaşıyor. Tüm bu sebeplerle erken yaşlardan itibaren çocuklarımız diş doktoru ile tanışmalı.Bu süreçlerde ilk aşılması gereken engel ''Çocukların korkuları'' yer alıyor.

Peki çocukları nasıl daha iyi yönlendiririz? İşte cevapları;

-Çocuklar yeni tecrübelerden ve tanımadıkları yerlerden korkabilirler. Bu açıdan diş doktorunda biraz huzursuz olmalarını doğal kabul edin. Sakin kalın ve iyimser olun.

- Çocuğunuzun kafasında, diş doktorları hakkında negatif kalıplar oluşmasına izin vermeyin. Konuşmalarınızda diş doktorlarından söz ederken korkutucu, tedirgin ve rahatsız edici duygular yaratmayın. Bir ceza veya tehdit unsuru olarak diş doktorlarını kullanmayın. ''Seni diş doktoruna götürürüm, iğne yapar, dişini çeker'' Demeyin!



-Kendi diş tedavinizin iyi yönlerini öne çıkarın:'' Sağlığım için güzel bir şey yaptım, ağzımı tertemiz hissediyorum, benim diş doktorum harika, oraya gitmeyi çok seviyorum'' gibi kalıpların yerleşmesini sağlayın.



-Kendiniz pratik yapın. ''Diş doktoru'' oyunu oynayın. Önce siz hasta rolünde olun ve çocuğunuzun sizin ağzınızı muayene etsin. Sonra yer değiştirin. Tüm bunları onun için fiziksel olarak konforlu ortamlarda uygulayın. Çocuğunuzun, diş ve dişetlerine dokunulması fikrine alışmasını ve bu durumlarda rahat hissetmesini sağlayın. Diş doktoru ile ilgili, çocuklar için özel hazırlanmış eğlenceli videolar, oyuncaklar ve kitaplar edinip beraber alıştırmalar yapın.



-Çocuğunuzdan beklediğiniz davranış biçimini en baştan ve ''net'' olarak ifade edin:

''Diş doktorunun söylediklerini tam olarak uygulamalısın.''

''Diş doktoru kalkabilirsin deyinceye kadar koltukta oturmalısın''





-Ödüller motive eder. Çocuğunuzun kurallara uyması ile kazanacağı bir hediyeyi beraber planlayın. Diş doktoru randevusundan hemen sonra yapacağınız eğlenceli bir aktivite ideal bir fikir olabilir. Böylece onu motive edecek bir şey yaratmış olursunuz.



-Çocuğunuzu fazla 'teskin edip'', fazla ''yatıştırıcı'' olmaya çalışmayın. Sürekli ''Merak etme, her şey iyi olacak'' vs gibi sözler çocukta ''Eyvah! Annem böyle ısrarla vurguladığına göre kesin kötü bir şeyler olacak'' yargısı ortaya çıkarabilir. Çocuklar ''Hiç acımayacak, iğne yapmayacaklar'' gibi cümlelerin içinden sadece kötü kelimeleri seçer ve duyar. Bu kelimeleri asla kullanmayın. Çerçeveyi çizerken ''sağlık, temizlik, dişlerimizi saymak, beyazlık'' gibi pozitif kavramları kullanın.



-İlginizi ve dikkatinizi nereye yönlendireceğinize dikkat edin. Çocuğunuzun gözyaşlarına veya negatif davranışlarını değil 'cesur' hareketlerini vurgulayıp, onları öne çıkarın. ''Çok iyi iş çıkarıyorsun'', ''Doktoruna çok yardımcı oldun'', ''Doktorunun dediklerini tam olarak yapman ne kadar harika'' gibi ifadeler karşı tarafta otomatik-tekrar reaksiyonu yaratır.



-Kaçmayın, iptal etmeyin. Yapılması planlanan tedaviyi bitirmeden kliniği terk etmemek için elinizden geleni yapın. Aksi halde çocuğunuz hem çok morali bozulur hem de bir sonraki diş doktoru randevuları için aynı şiddetli gerginlik geliştirir.



-Çocuğunuzu tedavi ettireceğiniz diş kliniğini seçerken konusunda özellikle uzmanlaşmış bir ekip (Pedodontist: Çocuk diş doktoru) bulmaya çalışın. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz ve çocukların eğlenceli bulacağı detaylarla hazırlanmış ortamlar daha ilk adımda işinizi kolaylaştırır.