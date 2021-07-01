Çocukların yüzde 61’i internet ve oyun bağımlısı

KKTC'nin 5 farklı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimlere 66 ebeveyn, 271 öğretmen ve 978 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. "Çocuklarımızı sanal düşmandan koruyoruz!" projesi üç aşamada gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan anne ve babaların tamamı çocuklarının interneti aktif bir şekilde kullandığını söyledi.

Asıl dikkat çekici verilerden biri ise internet kullanımına ayrılan günlük zaman. Çocukların yüzde 61,3'ü interneti, günde üç saat ve üzerinde kullanıyor. Çocuklar interneti akademik çalışma, iletişim kurma, yeni arkadaşlar edinme, müzik dinleme, sosyal medya kullanma, film, belgesel, video izleme ve oyun amacıyla kullanıyor. Ancak günlük internet kullanım süresi üç saati aşan çocuklar, interneti oyun oynamak için daha yoğun kullanıyor.

Projenin ortaya koyduğu sonuçlara göre öğretmenlerin yüzde 61,8'i öğrencilerinin büyük kısmının oyun bağımlısı olduğuna inanıyor. Bu durumun öğrencilerin ruhsal ve fiziksel sağlığı ile sosyal ilişkilerine zarar verdiğini düşünüyor. Araştırmaya katılan öğretmenler, oyun bağımlılığının öğrencilerde, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, yorgunluk, akranları ile etkili iletişim kuramama, uyumsuzluk, hırçınlık, sabırsızlık gibi problemlere neden olduğunu düşünüyor.

İnternet kullanımının haftada 8 ila 10 saatin üzerinde olması bağımlılığa işaret ediyor. Araştırma sonuçlarına göre ise çocukların büyük bir bölümü internette günde 3, haftada 21 saatten fazla zaman geçiriyor.