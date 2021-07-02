Dünyanın en garip 5 hastalığı

Aşağıdaki listede bir araya getirdiğimiz beş bozukluğu muhtemelen hiç duymamışsınızdır. Son derece nadir görülen bu hastalıklar, aslında aynı zamanda oldukça garip semptomlara da sahip. İşte ilk kez duyacağınız bu 5 hastalık…

PİKA HASTALIĞI

Pika adı verilen bu yeme bozukluğundan muzdarip kişilerde yenmeyen şeyleri yemeye karşı dayanılmaz bir istek vardır. Anoreksiya gibi diğer yeme bozuklukları ile arasındaki en büyük fark, pika hastalığının kilo kaybıyla ilgili olmamasıdır. Pikaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Hastalar taş, sabun ve pil gibi sindirilemeyen ürünleri yedikleri için bu hastalık sindirim sisteminde ciddi hasarlara yol açabilir. Neyse ki, bu hastalığın semptomları psikoterapi yardımıyla azaltılabilir.