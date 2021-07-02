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Giriş Tarihi: 2.7.2021 09:28 Son Güncelleme: 2.7.2021 09:28

Muşmula ne zaman toplanır? Döngel (muşmula) nasıl olgunlaşır?

Muşmula ne zaman toplanır? Döngel muşmula nasıl olgunlaşır?

Türkiye'de adı çok az bilinen ama insan sağlığı için çok yararlı olan meyvelerden biri de muşmuladır. Döngel, beşbıyık, ezgil gibi farklı isimlerle de bilinir. Muşmula gülgillerin bir altfamilyası olan Amygdaloideae'dan bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesine verilen isimdir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde doğal olarak yetişen bu bitkinin olgunlaştığında koyu kahverengiye dönen meyve kabuğu ve koyu kahve meyve eti vardır. Muşmula belirli zamanlarda toplanmaktadır. Muşmula nasıl olgunlaşır, ne zaman toplanır bu konu hakkında detaylara değineceğiz.

Potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineralleri içerisinde barındıran muşmula, bazı kişilerin çok severek tüketmediği hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Muşmula ülkemizin her bölgesinde yetişebilen kahverengi çok çekirdekli ufak meyve olduğu için atıştırmalık kolayca tüketilebilir. Muşmula toplamak için doğru mevsimi seçmeniz gerekir. Özellikle olgunlaşmasını beklemen toplarsanız ağzınızda ekşi ve buruk bir tat bırakacaktır.

DÖNGEL NASIL OLGUNLAŞIR?

Muşmula diğer adıyla döngel kumlu topraklarda yetişmesi daha kolay bir ağaç türüdür. Yapraklarına bahar aylarında yaprak gübresi atılarak verim alınabilir. Vitamini eksik topraklara, vitamin ve mineral takviyesi yapılarak iyileşme sağlanır. Sürekli sulanmaktan çok hoşlanmaz, toprak nemini kaybettiği zaman sulaması yapılmalıdır. Sonbahar aylarında budaması yapılmalıdır. İlkbahar aylarında çiçeklenir, çiçeğini daha verimli hale getirmek için yanına farklı ağaçlarda dikilebilir.

MUŞMULA NE ZAMAN TOPLANIR?

Muşmula Nisan ve Mayıs aylarında yapraklanmaya başlar. Daha sonra çiçeklenerek gürleşir. Yaz aylarında meyveleri olgunlaşmaya başlar. Muşmula hasat zamanı Ekim ile Kasım ayları arasına denk gelir. Muşmula toplamak isteyenler Ekim-Kasım ayları arasında olgunlaşan muşmulaları toplayabilirler. Fazla olgunlaşmasını da beklememeniz gereklidir. Muşmula içinden dışına doğru olgunlaştığı için dışı sert olabilir. Bu nedenle meyveler sert olsa da kesinlikle toplanmalıdır.

MUŞMULA HANGİ AYDA TOPLANIR?

Muşmula meyvesi yaz aylarında yavaş yavaş olgunlaşmaya başlar. Ekim-Kasım aylarında da toplayabilirsiniz. Yılın en son meyvesi sayıldığı için toplanması da en son yapılır.

MUŞMULA AĞACI KAÇ YILDA MEYVE VERİR?

Muşmula ağacı ilk dikildiği yıldan sonra 3 yıl içerisinde meyve vermeye başlayacaktır. Düzenli bakımları, gübrelemesi ve budaması yapıldığı zaman diğer senelerde verim almaya devam edebilirsiniz.

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Muşmula ne zaman toplanır? Döngel (muşmula) nasıl olgunlaşır?
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