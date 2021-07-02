Sahte içki kabusu! Sadece bir ilde 7 kişi bu yüzden entübe

'2 KİŞİ DE GÖRME KAYBI VAR'

Hastaları arasında 2 kişinin görme kaybı yaşadığını söyleyen Doğan, "Görme kaybı gerçekleşen 2 hastamız var. Maalesef bunların bir tanesinde görme kaybı çok ileri boyutta. Sahte içkiden çok genç olanlar da var, 30 yaş altında hastalarımız olabildiği gibi 70 yaş üzerinde de hastalarımız var. Ortalama 40-50 arası diyebiliriz. Biz hastanemize başvuran 28 hasta için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, 3 yoğun bakım ünitemizde 75 sağlık personeli ve 5 doktor arkadaşımızla biz bu hastalara hizmet veriyoruz" dedi.