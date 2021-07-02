Sarı kantaron çiçeği ne zaman toplanır? Sarı kantaron çiçeği hangi ayda toplanır?

Sarı kantaron çiçeği Avrupa'da uzun süredir ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan Amerika'da da oldukça popüler bir bitki türüdür. Sarı çiçekleri toplanarak güneş ışığı alan bir yerde zeytinyağında bekletilerek krem elde edilir. Bu krem alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. Sarı kantaron çiçeği toplamak istiyorsanız doğru zamanı seçmelisiniz. Olgunlaşmayan çiçekler çok yarar sağlamayacaktır.

SARI KANTARON ÇİÇEĞİ NE ZAMAN TOPLANIR?

Sarı kantaron çiçeği yaz mevsiminde toplanmaya başlar. Eğer çiçek açmamışsa toplanmaz. Hasat zamanı yaz ayları olarak bilinmektedir.

SARI KANTARON ÇİÇEĞİ HANGİ AYDA TOPLANIR?

Sarı kantaron çiçeği Haziran ayının sonuna doğru çiçeklenmeye başlar. Bu süreden sonra Temmuz gibi toplanmaya başlanır. Bu süre Ekim'e kadar uzayabilir.

SARI KANTARON ÇİÇEĞİNİN YAĞI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron çiçeği yağı yapmak için aldığınız çiçekleri öncelikle iyice yıkayın.

Daha sonra gölge bir yerde iyice kurutun.

Ardından çiçekleri elinizle sapından koparıp kavanoza alın.

Bütün çiçekleri kavanoza aktardıktan sonra üzerini saf zeytinyağı dökün.

Kavanozun ağzını önce bir tülbentle sıkıca kapatın.

Kavanozu güneşe koyup kantaron çiçeklerinin özlerinin yağa geçmesi için 5 gün kadar bekletin.

45 gün kadar daha sürdürün.

Yağın rengi koyulaşacak, kırmızıya yakın bir hal alacak. Yağımız hazırdır.

SARI KANTARON OTU TÜRKİYE'DE NEREDE YETİŞİR?

Sarı kantaron çiçeği Türkiye'de daha çok yabani olarak yetişmektedir. Ege bölgesinde yaygın olarak yetiştirildiği görülmektedir. Özellikle Muğla şehrinde çok yaygın bir şekilde sarı kantaron çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kantaron çiçeğini taze olarak kullanmak için bahçelerde de yetiştirebilirsiniz. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine yetiştirilebilir.

SARI KANTARON TOHUMU NASIL TOPLANIR?

Kantaron bitkisi ülkemizde doğada yabani olarak yetişen nadir bitkilerden bir tanesidir. Nisan ayında büyümeye başlar. En uygun hasat çiçek açmaya başladığı zamanlardır. Ağustos-Eylül aylarında tohum kapsülleri oluşur. Küçük siyah tohumları toplayabilirsiniz.

SARI KANTARON TOHUMU NASIL EKİLİR?

Sarı kantaron tohumu ilkbahar ve Sonbahar aylarında ekilir. Tohum ekimden önce hiç bir hazırlık istemez. Ev ortamından ziyade bahçede yetiştirmeniz önerilir. Ekeceğiniz toprağı deşip önceden havalandırın. Bahçe ekimlerinde toprağı havalandırıp, tırmıkla düzleyin. Daha sonra ekim öncesinde toprağın oturması için sulayın. Tohumları toprağa ekip, üzerlerini 3-5 mm elenmiş toprak ve torf karışımı ile örtün. Tohumların toprağa tutunmasını bastırarak sağlayın. Çimlenme 12-18°C de birkaç hafta içinde gerçekleşir. Kuraklığa dayanıklı olup, kışın donlardan etkilenmez.