Zeytin yaprağı ne zaman toplanır? Zeytin yaprağı kurutmadan kullanılır mı?

Zeytin ağacından zeytinler toplanarak kahvaltılarımıza zeytin olarak girer. Bunun yanında zeytinyağı yemeklerimize lezzet katar. Zeytin ağacının yaprakları da kuturulup, demleme çay olarak karşımıza çıkar. Uzmanlar zeytin yaprağını tavsiye etmeye başladıktan sonra zeytin yaprakları artık atılmayarak toplanmaya başladı. Zeytin yaprağı ne zaman, nasıl toplanır gibi konuları ele aldık.

ZEYTİN YAPRAĞI HANGİ MEVSİMDE TOPLANIR?

Zeytin yaprağı toplamak için mevsimin kış olması gereklidir. Çünkü ağaçların ilaçlanma zamanının geçmiş olması gereklidir. Buna göre de Aralık ayı zeytin yaprağı toplamak için ideal zamandır. Ayrıca budama dönemine denk geldiği için yağmurların en fazla yağdığı ve yaprakların en temiz olduğu dönem olarak bilinir.

ZEYTİN YAPRAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Zeytin fidanları Ekim- Mart ayları arasında dikilir. 3-4 yıl bekledikten sonra zeytin ağacı meyve vermeye başlar. Olgunlaşan ağaçtan yaprakları Aralık ayı içerisinde toplayabilirsiniz.

ZEYTİN YAPRAĞI NE ZAMAN KURUTULUR?

Zeytin yaprağı Aralık ayında toplandıktan sonra kurutulma işlemi yapılmaktadır. Kurutma işlemini vakit geçirmeden uygun ortamlarda ve koşullarda yapmalısınız. Zeytin yaprağını kurutmak için güneşli bir alan tercih etmek doğru olmayacaktır.

ZEYTİN YAPRAĞI NASIL KURUTULUR?

Zeytin yaprağını kurutmak için birçok yöntem vardır. Bunlardan bazıları; asarak kurutma ve serme yöntemiyle kurutmadır.

Asarak Kurutma

Zeytin yapraklarını hazır edin.

İyi derecede sudan geçirin.

Yaprakların üzerinde herhangi bir toz ve böcek kalmasın.

Zeytin yapraklarından ufak tutamlar oluşturun.

Bir ip yardımı ile bağlayın.

Bağladığınız yaprakları güneş gören bir cepheye asarak kurutabilirsiniz.

Serme Yöntemiyle Kurutma

Bu yöntem daha basit bir yöntemdir.

Öncelikle zeytin yapraklarını güzelce yıkayın.

Temiz bir tepsi veya örtü üzerine aralıklı şekilde dizin.

Güneşli geçen günlerde birkaç gün kuruduktan sonra yaprakları toplayın.

Ara sıra ufalayın.

Ufalanan zeytin yaprakları serin ve karanlık ortamda saklayın.

Kapalı bir cam kutuda muhafaza edebilirsiniz.

ZEYTİN YAPRAĞI KURUTMADAN KULLANILIR MI?

Zeytin yaprağı kurutulmadan içilmesi tavsiye edilmiyor. Eğer zeytin yaprağı yaş iken çayını demlemeye çalışırsanız daha acı bir tat verecektir.