Çam fıstığı ne zaman, hangi ayda toplanır? Çam fıstığı ne zaman meyve verir?

Türkiye'de çam fıstığı Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 tipe ayrılmıştır. Bunlar kozak tipi, Aydın tipi, Maraş tipidir. Bunların meyve verme zamanları da farklı olabilmektedir. Çam fıstığı kozalakları olgunlaşınca ağaçtan bir sopa yardımıyla düşürülmektedir. Güneş alan bir yere düzgünce serilir. Kozalaklar sıcağın yardımıyla açılarak içindeki tohumlar dışarı çıkarılmaktadır. Daha sonra tohumlar suda yumuşatılarak içindeki fıstık ayrılır. Tohumu kaplayan ince zar temizlendikten sonra fıstık kurutulur. Kurutulan fıstıktan çıkan fıstıklar çuvallanıp satışa hazır hale getirilir.

ÇAM FISTIĞI NE ZAMAN MEYVE VERİR?

Ülkemizde çam fıstığının ticari üretimi Aydın, Muğla, İzmir civarlarında ve Akdeniz Bölgesi'ndeki illerimizde yapılmaktadır. Çok fazla suya ihtiyaç duymadan kolay şekilde yetiştirilebilen çam fıstığı kozalağı yazın sıcaklarda olgunlaşmaya başlar. Sonbahar ile birlikte artık olgunlaşma evresi tamamlanır. Kasım ayından itibaren meyve vermeye başlar.

ÇAM FISTIĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Çam fıstığı kozalağı Kasım ayında toplanmaya başlar. Bu süre Mayıs ayına kadar devam edebilmektedir. Olgunlaşan kozalaklar kırılıp içerisinden fıstığın çıkarılması işlem devam eder.

ÇAM FISTIĞI HANGİ AYDA TOPLANIR?

Çam fıstığı kozalağı ortalama olarak 15 Kasım'dan sonra yavaş yavaş toplanmaya başlar. Ağaçlardan toplanan kozalaklar depolanır. Haziran ve Temmuz ayında depolanan kozalaklar güneşe serilerek açılması beklenir.

HER KOZALAKTAN ÇAM FISTIĞI ÇIKAR MI?

Türkiye'de çam fıstığı Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 tipe ayrılmıştır: