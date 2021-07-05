Diyette avokado ne kadar tüketilmeli? Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

Diyet yapanlar için en önemli şey yağ yakımıdır. Zayıflamak için tercih edilen meyvelerden biri de avokadodur. Özellikle içerisinde bulunan doymuş yağlar sebebiyle karın yağlarının yok edilmesine yarayan avokado diyet yapanların tükettiği en önemli besinlerinden biridir.

AVOKADO HER GÜN YENİR Mİ?

Diyet yapanlar için avokadonun her gün yenip yenmeyeceği de merak konusu. Diyet yapan bir kişinin günlük ortalama alması gereken kalori miktarı 2 bin civarında iken günlük alması gereken yağ oranı ise yaklaşık 65 gramdır. Diyetlerin vazgeçilmez tercihi olan ve 23 gram yağ oranı bulunan avokado meyvesi günlük yağ miktarının üçte birine sahiptir. Uzmanlar gün aşırı olacak şekilde avokadoyu yarım olarak tüketmenin daha faydalı olacağı kanaatini taşıyor. Ayrıca bir orta boy avokado, içerisinde taşıdığı 2 gram şekerle kan şekeri ihtiyacınızı da karşılamış oluyor.

AVOKADO YAĞ YAKAR MI?

Avokadonun yağ yakıp yakmadığı da çok konuşulan konular arasında. Özellikle bölgesel zayıflama konusunda avokadonun önemli bir rolü var. Avokado içerisinde bulundurduğu doymamış yağ asitleri sayesinde insan vücuduna mucizevi bir etki oluşturuyor. Çok iyi derece yağ yakımına etkisi olan ve aynı zamanda besleyici özelliğe sahip bu meyve birçok işi bir anda görebiliyor. Nasıl mı?

Avokado içerisinde bulunan mineraller ve doymamış yağ sayesinde kolesterol seviyesini düşürür. Ayrıca yine yağ yapısı sayesinde enerjiyi artırıcı özelliğe sahiptir. Yüksek oranda sahip olduğu lifli yapı sayesinde diyet yapanların göz bebeği olarak görülür çünkü tokluk hissi verir ve iştahı azaltan bir yapıya sahiptir.

Aynı zamanda lifli bir yapıya sahip oluşu avokadonun özellikle bel çevresindeki yağ yakımında oldukça etkili olur. Bu da avokado zayıflatır mı sorusunu akıllara getiriyor. Yapılan bazı araştırmalara göre düzenli avokado tüketen insanların daha az kilo aldığı görülmektedir. Avokadonun içerisinde bulundurduğu antioksidanlar ve oleik asit, oksidatif hem stresi azaltmaya yardımcı olurken hem de obezite riskini azaltır.

AVOKADONUN ZARARLARI NELERDİR?

Avokado meyvesi ile ilgili diyetlerde tüketilip tüketilemeyeceği, ne kadar tüketileceği, avokadunun zayıflamaya etkisi, insan vücuduna faydalarından bahsettik. Bu kadar faydaya rağmen avokadonun zararları nelerdir bu da önemli bir soru. Peki avokado zararlı mıdır, avokadonun zararları nelerdir?

Kalp, göz, karaciğer sağlığında etkisi olan K vitamini bakımından zengin, ruh sağlığına iyi gelen, sindirime yardımcı olan ve birçok faydası bulunan bir meyve insan vücuduna zarar verebilir mi?

Bilindiği üzere birçok şey faydalıdır ancak fazla ya da bilinçsiz tüketildiğinde zararları görülebilir. Avokadonun da zararlarını bu şekilde değerlendirebiliriz.

Avokado zararları, bazı kişilerde yoğun baş ağrısı ve migren olarak görülebiliyor. İçerisindeki yağ oranı nedeniyle karaciğere zarar verebiliyor bu nedenle karaciğer hastalığı bulunan kişilerin avokado kullanmadan önce doktoruyla iletişime geçmesi oldukça önemli. Dengeli bir tüketim gerçekleşmediği zaman avokado ciltte kaşıntılar, kızarıklık ve alerjik reaksiyonlara da sebep olabiliyor. Yine aşırı avokado tüketimi ağız yaralarına da sebep olabiliyor. Avokado dengeli tüketildiği zaman kolesterolü dengeleyici bir özellik sağlarken aşırı tüketim nedeniyle kolesterolü yükseltici bir etkiye sahip oluyor.

Avokadoyu diyetlerde kullanmak isteyen ve fayda görmek isteyenler için dengeli bir tüketim oldukça önemli.

DİYETTE AVOKADO YERİNE NE YENEBİLİR?

Avokado diyetlerin olmazsa olmazı dedik, zayıflama konusunda büyük etki sağladığını söyledik. Peki avokado yerine diyetlerde başka neler yiyebiliriz?

Avokado, magnezyum ve potasyum bakımından zengin bir meyvedir. Ayrıca E ve A vitamini de içerir. Lif oranı yüksek bir meyve olduğu için kabızlığa da iyi gelir. İşte bunları içinde bulunduran ve avokado yerine tercih edilebilecek yiyecek börülcedir. Börülce de tıpkı avokado gibi A vitamini ve potasyum içerir. Kabızlık ve kolesterole iyi gelen börülce avokado yerine tercih edilebilecek bir sebzedir.