Op. Dr. Cem Erdurak: Endoskopik sinüs cerrahisi ile rahat nefes alın

Yüz kemiklerinin içindeki boşluklar, "sinüsler" olarak adlandırılır. Sağlıklı olabilmek için sinüslerde üretilen salgıların buruna boşaltılması gerekir. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, kronik sinüzit, polipli sinüzit ya da tümörlü hastalarda bu salgıların boşaltılmasını sağlayan kanalcıkların tıkalı olduğunu söyledi.



KRONİK SİNÜZİTHASTALARINA UYGULANIR

Dr. Erdurak, daralmış veya tıkalı olan kanalcıklara endoskopik sinüs cerrahisi ile müdahale edildiğini belirtti: "Endoskopik sinüzit cerrahisi, diğer adıyla endoskopik sinüs cerrahisi; her iki burun deliğinden girilerek kafa içinde 'sinüs' adını verdiğimiz boşluklara ulaşmayı sağlayan bir cerrahi metottur. Özellikle kronik sinüzit, polipli sinüzit gibi vakalara ya da tümör nedeniyle burun içi tıkanmış hastalara uygulanmaktadır. Buraya yönelik cerrahi işlemler mikrodebrider, lazer ya da shaver adı verilen aletlerle yapılmaktadır."



KESİ YAPILMIYOR,ŞİŞLİK, MORLUK OLUŞMUYOR

Op. Dr. Cem Erdurak, endoskopik sinüs cerrahisinin avantajları hakkında da şunları söyledi: "Herhangi bir kesi olmadan kanal içinden yapılması, operasyon sonrasında şişlik ya da morluk olmaması ve işe dönüş sürecinin kısa olması, bu operasyonun konforlu ve en iyi taraflarıdır."