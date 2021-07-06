Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Koronavirüs geçirmiş kişilere neden tek doz aşı yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, hastalığı geçirenlerde BioNTech tercih edenler için tek doz uygulanması kararı aldı. Bilim Kurulu'nun bu kararı tartışmalara neden oldu. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, dünyada hastalığı geçirmiş kişilerde 6 ay sonra antikor seviyelerindeki düşüşe bağlı aşılama programına alınma gerekliliğinin tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Turan, "Bu nedenle biz de bu grup bireylerde 6'ncı ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık. Bu karara istinaden de takip bu bireylerde devam ediyor. Eğer bu uygulama antikor filtrelerinde başarı olur ise tek dozda kalmak bu grup hastalarda mümkün olabilir. Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağışıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" diye konuştu.