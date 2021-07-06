Yeşil Çam Kozalağı Ne Zaman Toplanır? Kozalak Hangi Ayda/Mevsimde Toplanır?

Yeşil çam kozalağı genelde önemsenmese de şifa deposu olduğu son zamanlarda anlaşılmıştır. Kozalağın faydası anlaşıldıktan sonra insanların pek çoğu kozalakları toplamaya ve bunlarla şuruplar, reçeller yapmaya başlamıştır. Yeşil çam kozalaklarını toplamak için ise en iyi zaman kozalakların olgunlaşmasını beklemeden yeşil ve küçükken toplamaktır. Bu zaman ise Mayıs ayına denk gelmektedir.

YEŞİL ÇAM KOZALAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Yeşil çam kozalakları bahar mevsiminde yeni oluşan dalların uçlarında kendilerini gösterirler. Havada uçan çiçek tozları çam ağacında kendilerine bir yer bulurlar ve oraya yerleşirler. Orada çam kozalakları oluşmaya başlarlar. Çam kozalakları burada çok olgunlaşmadan kahverengileşmeden toplamak daha iyi bir tercih olacaktır.

Toplanan kozalakların açılması için birkaç gün güneş ışığı altında bekletilmelidir. Çam kozalakları birkaç gün içerisinde kendiliğinden açılmış hale gelecektir. Mayıs ayından sonra çam kozalaklarını daha taze ve küçükken toplamaya başlayabilirsiniz.

ÇAM KOZALAĞI REÇEL YAPMAK İÇİN NE ZAMAN TOPLANIR?

Çam kozalağı reçeli yapmak aslında oldukça basittir. Ama insanlar arasında pek yaygın değildir. Çam kozalağı reçeli yapmak genelde astım, bronşit gibi akciğeri ilgilendiren öksürüklü hastalıklara sahip insanların şifa ararken denk geldikleri bir reçel türüdür. Çam kozalağı reçeli yapmak için ise gereken malzemeler arasında yeşil çam kozalağı, su, şeker ve limon bulunur. Burada kullanılacak olan çam kozalaklarının Mayıs ayında toplanmış daha küçük ve yeşil olması tercih edilmelidir.

YEŞİL ÇAM KOZALAĞI HANGİ AYDA OLUR?

Yeşil çam kozalağı özellikle üst solunum yolu hastalıkları bulunan kişilere şiddetle tavsiye edilen şifa kaynağıdır. Astım, faranjit, bronşit, nezle, grip gibi hastalıların tedavileri için kullanılan yeşil çam kozalağından hem reçel hem de şurup yapılabilir. Yeşil çam kozalağından şurup ya da reçel yapmak isteyenlerin ise çam kozalaklarını olgunlaşmadan, daha yeşil iken Mayıs ayı gibi toplanmaları gerekmektedir.

KOZALAK ŞURUBU HANGİ MEVSİMDE YAPILIR?

Kozalak şurubu astım, bronşit, faranjit, nezle, sinüzit gibi pek çok hastalığa şifa olan bir şurup çeşididir. Bu şurubu yapmak için gereken malzemeler çam kozalağı, su, toz şeker ve limon suyudur. Burada püf nokta ise çam kozalaklarının daha yeşil ve küçükken toplanmış olmasıdır. Genellikle Mayıs ayında küçük ve yeşil olan bu kozalakları Mayıs ayında toplayıp yapmak en mantıklı olandır.