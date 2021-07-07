Evde bacak ağrısına ne iyi gelir, doğal ve bitkisel ağrı kesici yöntemler nelerdir? Bacak ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

Hareketsiz kalmak, yeterince hareket etmemek bacak sızlamasına neden olabilir. Yaşlılarda genelde daha çok görülen bacak ağrıları tedavi edilmediğinde daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Hamilelikte bacak ağrısı hemen hemen her hamile kadında görülebilir ve genelde basit bir tedaviyle halledilebilir. Bacak ağrısına ne iyi gelir? Bacak ağrısı nasıl geçer, nedenleri nelerdir? Sorularının cevabı haberimizin devamında sizlerle…

BACAK AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Bacak ağrısı birçok nedenden kaynaklı olabilir. Romatizma dahil başka fiziksel sebeplerde bacak sızlamasına neden olur. Sadece fiziksel değil psikolojik rahatsızlıklar da bacak ağrısına neden olur. Bacak ağrısının en yaygın görülen sebeplerinden biri hareketsiz yaşamdır. Masa başı çalışan kişiler, hareketi kısıtlı olan kişiler de bacak sızlaması genelde daha yaygın görülür.

Bir diğer nedeni ise aşırı harekettir. Spor yaparken bacağa aşırı yüklenmek kas ağrılarına neden olabilir. Sporda yapılan yanlış hareketler sol bacak ağrısı ve sağ bacak ağrısı riskini arttırabilir. Yaptığınız egzersize bağlı üst bacak ağrısı da yaşayabilirsiniz.

Damar sertliği, sinir sıkışması, bel fıtığı, huzursuz bacak sendromu, diyabet, gebelik ve daha birçok etken bacak ağrısına neden olabilir.

Bacak ağrısı neden olur?

Fiziksel birçok nedenden kaynaklı ortaya çıkan bacak ağrıları aynı zamanda psikolojik sorunlardan da kaynaklı olabilir. Gece bacak ağrısı nedenleri birçok sorundan kaynaklı olabilir. Yanlış yapılan bir hareket veya hiç hareket etmeme gibi nedenler bacak ağrılarına sebep olur.

Sinir ve stres bacak sızlamasını tetikleyebilir. Bacaklarda ağrı ve sızlama birçok nedenden kaynaklı olabilir. Bacak ağrısı sürekli ve şiddetli devam ediyorsa uzman bir doktora görünülmelidir.

KAS AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kas ağrısı günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Spor yaparken ters bir hareket günlerce kas ağrısına neden olabilir. Ya da günlerce hareketsiz kalmak kas ağrısına neden olabilir. Eğer kronik bir rahatsızlığınız yoksa yanlış fiziksel hareketlerden kaynaklı kas ağrısı olabilir. Bilinen bir kronik rahatsızlığınız yoksa tıbbi tedavi olmadan kaslarınıza yüklenmeden birkaç gün dinlenerek bu süreci rahatça tamamlayabilirsiniz. Geçmeyen kas ağrınız varsa tıbbı bir tedavi gerekebilir. Geçmeyen kas ağrılarınız için en kısa zamanda uzman bir doktora görünmeniz gerekmektedir.

BACAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bacak ağrısı günlük hayatta karşılaşılabilen sağlık sorunlarındandır. Eğer kronik bir rahatsızlığınız yoksa bacak ağrısına evde çözüm bulabilirsiniz. Bacak ağrısına iyi gelen doğal yöntemleri uyguladığınızda bacak ağrınız hafifleyebilir fakat bacak ağrısı devam ediyorsa uzman bir doktora görünülmelidir. Egzersizden kaynaklı bacak sızlaması yaşıyorsanız bir süre spora ara vermelisiniz. Hareketsiz kaldığınız için bacak ağrıları yaşıyorsanız düzenli egzersiz yapmalı, bir anda bacaklarınıza ağırlık vermemelisiniz. Bacak ağrısı nasıl geçer sorusu bacak ağrınızın neyden kaynaklı olduğunu bulmakla doğru orantılıdır.

BACAK AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMESİ GEREKİR?

Bacak ağrısının neyden kaynaklı olduğuna göre değişen bir durumdur. Şikayetinize uygun uzman bir doktora görünmek için öncelikle ortopedi uzmanına görünebilirsiniz. Eğer kemik ve iskelet sistemiyle alakalı bir sorundan kaynaklı bacak ağrısı yoksa sizi diğer uzman doktorlara yönlendirebilirler.

Bacak ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Bacak ağrıları birçok sağlık sorunundan kaynaklı olabilir. Bacak ağrısının nedenine göre gideceğiniz bölümde değişkenlik gösterir. Sinirden kaynaklı bacak sızlaması varsa nöroloji uzmanına gitmeniz gerekmektedir. Kemik ve iskelet sistemiyle ilgiliyse ortopedi uzmanına görünmelisiniz. Damar tıkanıklığından oluşan bacak ağrılarında kalp damar cerrahisine gitmelisiniz. Genel olarak bir ağrınız varsa ve nedenini saptayamıyorsanız genel dahiliye bölümüne gitmeniz gerekmektedir.

BACAK AĞRISINA İYİ GELEN ŞEYLER

Bacak ağrıları birçok nedenden kaynaklı olabilir. Eğer bacak ağrıları altında yatan başka bir rahatsızlık yoksa basit yöntemlerle bacak sızlaması geçirilebilir. Çok sık egzersiz yapıyorsanız egzersizlere ara vermeli, hiç hareket etmiyorsanız hareket yapmaya özen göstermelisiniz. Kas zedelenmesinden kaynaklı kas ağrılarında ağrı hissettiğiniz bölgeye soğuk masaj yapabilirsiniz. Buzla bacağınıza günde 3-4 defa masaj yaparsanız ağrılar dinecektir.

Yağlı masaj da bacak sızlaması için bir çözümdür. Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağını karıştırdıktan sonra 10 dakika boyunca ağrılı bölgeye masaj yaparak yayın. Kan dolaşımı hızlandığı için bacakları rahatlatacaktır. Toz zerdeçal, elma sirkesi, epsom tuzu da masajla ağrıyan bölgeye yedirilerek bacak sızlamasını hafifletir.

Kaliteli beslenme kas ve kemik yapınızı güçlendirir ve vücudun alması gereken enerjiyi depolar. Antioksidan meyve ve sebzeler tüketmeli, asitli içeceklerden, paketlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Düzenli uyku da vücut enerjinizi dengeleyecek ve kas ağrılarınızı azaltacaktır.

BACAK AĞRISI DOĞAL VE BİTKİSEL TEDAVİSİ

Bacak ağrısı genelde evde doğal tedavilerle geçebilen bir ağrıdır. Ağrılar çok şiddetli değilse ve altında yatan başka bir sağlık sorunu yoksa öncelikle dinleme ile ağrılarınızı azaltabilirsiniz. Kas ağrılarına soğuk masaj ve bitkisel yağlarla yapılan masajlar iyi gelir. Gün içinde 3 ya da 4 defa ağrıyan bölgeye masaj uygularsanız ağrınızın azaldığını hissedeceksiniz.

BACAĞA VURAN FITIK AĞRISI NASIL GEÇER?

Bacağa vuran fıtık ağrısı sinire bastırıp ağrıya neden olur. Yürümede zorluk çekilmesi, ağrının şiddetlenmesi, öksürünce ağrının artması gibi nedenler belirtilerdir. Tüm fıtık ağrıları cerrahi müdahale gerektirmeyebilir. Ağrının şiddeti, boyutu ve geçmişine göre uzman doktor tarafından tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedaviye karar verilmesi için hastanın uzman bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer geçmeyen fıtık ağrısı yaşıyorsanız en kısa zamanda uzman doktora görünmeniz gerekmektedir.