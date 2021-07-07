Ihlamur Ne Zaman Toplanır, Nasıl Kurutulur? Ihlamur Ne Zaman, Hangi Mevsimde Çiçek Açar?

Ihlamur, özellikle kış günlerinde fazlasıyla tüketilir. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra doğramacılık, oymacılık, oyuncak ve mobilya sektörü gibi pek çok alanda kullanımı mümkündür. Kuzey yarımkürede yaklaşık 30 türü mevcuttur.

IHLAMUR NASIL YETİŞTİRİLİR?

Ihlamur ağacı çoğunlukla tohumdan üretilir. Ancak bununla birlikte kalem aşısı, çelikleme ve daldırma gibi yöntemlerle de elde edilmesi mümkündür. Çimlenme dönemi uzun olmasına rağmen bu dönemi kısaltmak için birtakım yöntemlerden yardım almak mümkündür. Güneş alan bölgelerde yetiştirilmeye ihtiyaç duyar. Ilıman iklim kuşağını sever.

Ihlamur bitkisi dona karşı duyarlıdır. 5 ile 10 yıl arasında büyüme göstermesi ve çiçek açmaya başlaması için yeteri kadar sulanması ve uygun gübreleme yapılması gerekir. Ekim yapılacak toprağın önceden yumuşatılmış olması gerekir. Tavsiye edilen ekim ayları ilkbahar ve sonbahar mevsimidir. Ihlamur ne zaman toplanır sorusunun cevabı ise ağacın bakımına, yetiştirildiği coğrafyaya ve bunun gibi pek çok etkene bağlıdır.

IHLAMUR NE ZAMAN TOPLANIR?

Bu soru ancak pek çok etken gözetilerek cevaplanabilir. Ancak genelleme yapmak gerekirse ıhlamuru toplamak için en uygun ayın Haziran olduğu söylenebilir. Ihlamur ağacı kışın yapraklarını döker, bahar aylarının gelmesi ile birlikte yeniden çiçeklenir. Haziran ve Temmuz aylarında ise toplanabilecek olgunluğa ulaşır.

IHLAMUR NASIL TOPLANIR?

Hasat zamanı geldiğinde toplanacak ıhlamur önceden gözlemlenmelidir. Bazen yapraklar tam anlamıyla olgunlaşmamış olabilir, yapraklar olması gereken renkte gözükmeyebilir. Bu gibi durumlarda bir süre daha beklenmesi gerekir. Olabildiğince doğal yöntemlerle yetiştiricilik yapılmalıdır. Ihlamur toplarken çiçeklerle beraber çiçek sapında bulunan uzun ve ince yaprakların da toplanması önerilir. Genellikle bahçe makası kullanılmalıdır. Ağaca zarar vermeden toplama işleminin gerçekleştirilmesi, bir sonraki hasat döneminde de ağacın verimli bir şekilde çiçek açmasını sağlar. Ihlamurları dikkatli bir şekilde, ezilmeyecek bir torbanın içerisine koyulmalıdır. Hem çiçeklerinin hem de yapraklarının zarar görmemesine son derece dikkat edilmelidir.

Ihlamur toplarken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Ihlamur topraklar öncelikle dikkat edilmesi gereken husus; ıhlamur çiçeğinin açılıp saçılmadan toplanmasıdır.

Büyük yeşil yapraklar toplanmaz.

Ihlamurun etken maddesi çiçeklerinin içindedir. Dolayısıyla bu çiçeklerin açılıp saçılmadan toplanması önemlidir.

Ihlamur çiçeği tam anlamıyla açılıp çiçeklerini etrafa dağıttığında söz konusu etken maddeler rüzgar ve benzeri dış etkenler ile birlikte saçılacaktır.

IHLAMUR NASIL KURUTULUR?

Ihlamuru kurutmanın tavsiye edilen en doğru yöntemi, nem açısından düşük bir orana sahip ortamda yere sererek kurutmaktır. Bunun için izlenmesi gereken yol şu şekilde sıralanabilir: