Vajina kaşıntısına ne iyi gelir? Vajina kaşıntısı nasıl geçer? İşte iyi gelen evde doğal ve bitkisel çözümler, tedavi yöntemleri

Vajinada kaşıntı sorunu kadınları rahatsız eden bir sağlık problemi olmaktadır. Hemen hemen her kadının yaşadığı bir durumdur. Bu kaşıntı genellikle alerjik ve kimyasal maddeler kullanım sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Ayrıca menapoz nedeniyle de ortaya çıkabilen ağrılı bir semptomdur. Vajina kaşıntısının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları cilt hastalıkları veya cinsel yolla bulaşan hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Vajina kaşıntısı için ne yapmalı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Hamilelikte vajina kaşıntısı işte detaylar.

VAJİNA KAŞINTISI NEDEN OLUR?

Vajina kaşıntısına neden olan birçok durum bulunmaktadır. Bunlar genellikle cilt hastalıkları yad a cinsel yolla bulaşan hastalıkların bir sonucu olarak çıkabilir. Çok nadir olarak stres veya vulva kanser nedeniyle vajinal kaşıntı sorununuz olabilir. Bu rahatsızlığın en sık nedeni mantar enfeksiyonlarından kaynaklı olabilir. Mantar dışında ayrıca trikomonas, genital siğiller gibi cinsel temasla bulaşan hastalıklar kaşıntıya neden olabilinen durumlardır. Kadınlarda belli bir yaştan sonra görülen menopoz ile birlikte östrojen hormonu azalmasına bağlı kuruluk veya deriyi etkileyen kontakt dermatit, egzema veya sedef gibi hastalıklar da vajina kaşıntısına neden olabilmektedir.

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VAJİNA KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Kadınlarda görülen bir rahatsızlık türü olan vajina kaşıntısına iyi gelen bitkisel tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu şekilde hastaneye gitmeden evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır.

Buz Torbası

Bunlardan ilki ve ne bilinen yöntem genellikle buz torbası koymak yöntemidir. Bu rahatsızlık türü özellikle geceleri dayanılmaz hal almaktadır. Bu soruna buz torbası ile kompres yaparak çözüm bulabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Bir diğer vajina kaşıntısına doğal çözüm olan yöntem ise; elma sirkesi kullanmaktır. Elma sirkesi antibakteriyel ve antifungal özellikleri bulunana mucizevi bir besindir. Yapmanız gereken tek 2 yemek kaşığı elma sirkesini ılık suyla karıştırınız. Daha sonra bu su ile vajina bölgenizi iki ila üç gün boyunca günde 2 kez yıkayınız. Zamanla bu rahatsızlık veren kaşıntının gittiğini göreceksiniz.

Fesleğen

Mucizevi bir bitki olan fesleğen yaprakları, anti mikrobik, antifungal ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Su dolu bir kaba fesleğen yaprağı ilave edip daha sonra kaynatın. Ardından 20 dakika suyu demleyin. Demlenen fesleğen suyunun günde iki kez için.

VAJİNA KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Vajinadaki kaşıntının geçmesi için ilk önce yapmanız gereken, genital bölge temizliğine önem vermek. Daha sonra vajinal duş yapmaktan kaçınmalı. Pamuklu iç çamaşırları tercih edilmelidir. Çok dar kıyafetler giyilmemeli. Çamaşırlarınızı bol su ile durulanmalı ve yıkama sırasında mümkün olduğu kadar az deterjan ve kimyasal ürün kullanılmalıdır. Bunları uyguladığınız takdirde vajina kaşıntınız son bulmaktadır.

HAMİLELİKTE VAJİNA KAŞINTISI

Hamilelik aylarında gebe anne adaylarında meydana gelen vajinal kaşıntılar kesinlikle doktor tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer ki anne adayında vajinal bir kaşıntı var ise bu kaşıntı öncelikli olarak alerjik bir durumdan kaynaklanıyor olabilmektedir. Böyle bir durumda mutlaka doktorunuza danışınız.

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VAJİNA KAŞINTISI İÇİN NE YAPMALI?

•Genital bölgenizi ılık su ve nazik bir temizleyici ile dikkatli bir şekilde yıkayınız.

•Duş yaparken kesinlikle, kokulu sabunlar, losyonlar ve köpüklü banyo ürünlerinden kaçınınız.

•Spreyler ve duş jelleri gibi hijyen ürünlerini kullanmayınız.

•Yüzdükten sonra veya egzersizden sonra kirlenen iç çamaşırınızı çıkarınız, yerine temiz iç çamaşırı tercih ediniz.

•Pamuklu iç çamaşırı giyiniz.

•İç çamaşırlarınızı her gün değiştirmeye özen gösteriniz.

•Maya enfeksiyonu gibi rahatsızlığa yakalanmamak için bol bol yoğurt tüketin.

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