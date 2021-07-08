Azı dişinin hemen bitiminde ortaya çıkan ve çene yapısına uymayan 20'lik dişler şiddetli bir ağrıya yol açar. 20'lik diş ağrısı çeken kişilerde eğer iltihaplanma meydana gelmediyse diş çekilerek tedavi uygulanır. İltihap oluştuysa iltihap kurutucu bir tedavi yöntemi uygulanır. Bunun yanı sıra bitkisel uygulamalar da tercih edilebilir. Peki, 20'lik diş ağrısı için nelere dikkat edilmelidir?

20'LİK DİŞ AĞRISI BELİRTİLERİ

Yemek yeme sırasında çiğnemede ve ısırmada ağrı oluşması

Diş etlerinde şişlik

Ağzı açarken zorlanma

Yoğun ağız kokusu

Kulak ve yüzde hissedilen ağrılar

Baş ağrısı

Yutkunma zorluğu

Yemek tadı almakta güçlük çekme

20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Azı dişin yan tarafında, çene yapısına uygun olmayacak şekilde çıkan 20'lik dişlerde kesin tedavi dişin çekilmesidir. Ancak 20'lik dişte iltihaplanma sık görülür. Bu yüzden ilk aşamada antibiyotik ve iltihap kurutucu ilaçlar kullanılır. İltihabın kurumasının ardından ise doktor kontörlüyle diş çekilir.

20'LİK DİŞ AĞRISI EVDE TEDAVİ İLE NASIL GEÇER?

20'lik diş ağrısında evde uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır:

Sarımsak: Sarımsak çiğnenerek içerisindeki antioksidan sayesinde iyileştirici bir etki sağlar.

Tuzlu Su: Tuzlu su ile gargara yapılması diş ağrısına olumlu etki eden bir yöntemdir.

Nane: İltihap kurutucu özelliği olan naneyi kaynatarak ağız gargarası olarak kullanabilirsiniz.

Çörek otu: Çörek otu kullanımının diş ağrısına kesin çözüm sağladığı bilinmektedir. Çörek otunu ezerek ağrıyan bölgeye bastırabilirsiniz.

Karanfil: Uyuşturma özelliği olan karanfil aynı zamanda antibakteriyel içeriğe de sahiptir. Bu yüzden bir pamuk yardımı ile karanfil yağını diş üzerine koyarak bekletebilirsiniz.

Sumak suyu: Enfeksiyon çözücü özelliği bulunur. Bu yüzden 5 dakika bir bardak suda bir yemek kaşığı sumağı bekletip gargara yaparak hem ağrıyı hem de iltihapların geçmesini sağlayabilirsiniz.

Buz: Buz yardımı ile 20'lik dişte meydana gelen şişlik ve ağrı azaltılabilir.

20'LİK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

20'lik dişler, gelişim esnasında ağrı dolu bir süreci doğurabilir. Bu durumda yapılması en doğru hareket, bir hekim görüşü almaktır. Hekim görüşü ve önerisi ile birlikte başlanacak tedavi öncesi geçici bir rahatlama sağlayacak yöntemler mevcuttur. İşte evde 20'lik diş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler…

Buz kompres

Diş ağrısı ile birlikte ilgili bölgede dışarıdan fark edilebilecek bir şişlik söz konusu ise bu durumda buz kompres yapabilirsiniz.

Soğan

Soğan, 20'lik diş ağrısına evde çözüm önerilerinden bir tanesidir.

Bir parça soğanı kesin ağrının olduğu bölgede çiğneyin. Soğanın suyu bu şekilde ağrının olduğu bölgeye nüfuz edecektir. Eğer soğanı çiğneyemeyecek kadar ağrınız varsa soğan parçasını dişinizin üzerinde tutabilirsiniz.

Salatalık

Salatalığı ince bir şekilde dilimleyip buzdolabına koyun. Ağrınız olduğunda soğuk salatalık dilimlerini dişinizin üstüne koyabilirsiniz.

Çay poşeti

Bir adet poşet çayı bir fincan sıcak suyun içerisine koyun. Ardından fincanı buzdolabında soğumaya bırakın. Soğuyan poşet çayı doğrudan ağrıyan bölgenin üzerine uygulayabilirsiniz.

Vanilya özü

Birkaç damla vanilya özünü bir pamuk yardımıyla ağrıyan dişinizin üzerine uygulayarak ağrıyı hafifletebilirsiniz.

Guava yaprağı

Birkaç adet guava yaprağını 5 dakika boyun sıcak suyun içerisinde kaynatın. Ardından soğumaya bırakıp soğuduktan sonra gargara yapabilirsiniz.

Kabartma tozu

Küçük bir kabın içerisine bir miktar diş macunu ile kabartma tozunu ilave edin. Elde ettiğiniz karışımı dişinizin üzerine yapıştırıp birkaç dakika bekledikten sonra ağzını suyla temizleyin.

20'LİK DİŞ AĞRISINA SARIMSAK İYİ GELİR Mİ?

Sarımsak, antibiyotik özellikteki içeriği sayesinde birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Diş ağrısının arttığı durumlarda, bölgedeki mikropların yok edilerek ağrının şiddetinin dindirilmesi için çiğ sarımsak çiğnenebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek uygulama yapabilirsiniz:

Bir diş sarımsağı kesin soyun. Soyduğunuz sarımsak parçasını ağrı hissettiğiniz bölgeye sürün. Uygulama esnasında ağrıyan dişe çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin.

20'LİK DİŞ AĞRISI BOĞAZ AĞRISI YAPAR MI?

20'lik diş hem iltihap hem şişlik hem de enfeksiyon nedeniyle vücutta farklı ağrılara yol açabilir. Bunlardan en sık görüleni boğaz ağrısıdır. 20'lik dişte meydana gelen iltihabın patlaması, boğaz kısmına akması bademcik şişmesine ya da boğaz enfeksiyonuna da yol açabilir.

20'LİK DİŞ AĞRISI BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

20 'lik dişin baş ağrısı yapabilir. Burada diş gömülü bir şekilde çıkmakta zorluk yaşarsa şakak bölgesine yoğun bir baskı olur. Bu baskıda şiddetli baş ağrısına yol açar. 20'lik dişte baş ağrısı için ağrı kesici takviyeler kullanılabilir.

20'LİK DİŞ AĞRISI KAÇ GÜN SÜRER?

20'lik dişin çıktığı bölge iltihap ve enfeksiyonla kaplı olabilir. Bu da hem 20'lik dişin hem de diğer dişlerin çürümesine yol açar. Bu yüzden diş ağrısının süresi uygulanacak tedaviye bağlıdır. Eğer evde kendi doğal yöntemleriniz ile 20'lik diş ağrısını geçirmeye çalışırsanız burada geçici bir süre ağrının ve acının dinmesini sağlayabilirsiniz. Ancak diş ağrısının kesin bir şekilde bitmesi için dişin çekilmesi gerekir. Diş çekimi yapıldıktan sonra 1 haftalık sürede ağız eskisi gibi rahatlıkla kullanılabilir.

YİRMİLİK DİŞ AMELİYATI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yirmilik diş çekimi sonrası zorlu bir süreçtir. 20'lik dişin çekimi için gerçekleştirilen operasyon, çene cerrahisi alanına girer. Diğer diş ameliyatlarından farklıdır. Bu dişlerin çekilmesinin ileri yaşlara bırakılması da yaranın iyileşmesinin zorlaşmasına ve ağrı şikayetinin artış göstermesine sebep olur.

İşte 20'lik diş ameliyatını gerektiren durumlar:

Yirmilik dişlerin gelişim sürecinin uzun sürmesi

Diş yapısında bakteri ve mikropların çoğalarak dişin çürümesine neden olması

Çürüyen yirmilik dişlerin komşu dişler açısından bir tehdit oluşturması

20'lik dişin bulunduğu bölgede bakterilerin varlık göstermesi

Bölgedeki bakterilerin diş eti iltihabına ve dolayısıyla ağız kokusuna sebep olması

Gelişim sürecindeki 20'lik dişin olması gerekenden daha büyük bir boyutta olması

Çene eti üzerinde enfeksiyon ve kist meydana gelmesi

YİRMİLİK DİŞ ÇEKİMİ SONRASI NE YAPILIR?

Ameliyat sonrası kanamayı durdurmak için ilgili bölgeye tampon uygulanır. Yarım saat boyunca bu bölgede kalan tampon çıkarıldıktan sonra kanama durmuşsa pıhtı oluşur. Doktor tarafından ilk 24 saatlik süre boyunca tükürme, ağzı çalkalama gibi hareketlerin yapılmaması önerilir.

Cerrahi operasyonun ardından ameliyatın gerçekleştirildiği bölgede şişlik meydana gelebilir. Bu şişlikle birlikte oluşan ödem, ilk 24 saat boyunca buz kompres yardımıyla kontrol altında tutulmaya çalışılır. Operasyonun ardından ilk hafta sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması gerekir. Bununla birlikte acılı, asitli ve aşırı sıcak gıdaların tüketilmemesi önerilir. Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.