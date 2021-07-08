Azı dişinin hemen bitiminde ortaya çıkan ve çene yapısına uymayan 20'lik dişler şiddetli bir ağrıya yol açar. 20'lik diş ağrısı çeken kişilerde eğer iltihaplanma meydana gelmediyse diş çekilerek tedavi uygulanır. İltihap oluştuysa iltihap kurutucu bir tedavi yöntemi uygulanır. Bunun yanı sıra bitkisel uygulamalar da tercih edilebilir. Peki, 20'lik diş ağrısı için nelere dikkat edilmelidir?
20'LİK DİŞ AĞRISI BELİRTİLERİ
20'LİK DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER?
Azı dişin yan tarafında, çene yapısına uygun olmayacak şekilde çıkan 20'lik dişlerde kesin tedavi dişin çekilmesidir. Ancak 20'lik dişte iltihaplanma sık görülür. Bu yüzden ilk aşamada antibiyotik ve iltihap kurutucu ilaçlar kullanılır. İltihabın kurumasının ardından ise doktor kontörlüyle diş çekilir.
20'LİK DİŞ AĞRISI EVDE TEDAVİ İLE NASIL GEÇER?
20'lik diş ağrısında evde uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır:
20'LİK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?
20'lik dişler, gelişim esnasında ağrı dolu bir süreci doğurabilir. Bu durumda yapılması en doğru hareket, bir hekim görüşü almaktır. Hekim görüşü ve önerisi ile birlikte başlanacak tedavi öncesi geçici bir rahatlama sağlayacak yöntemler mevcuttur. İşte evde 20'lik diş ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel yöntemler…
Buz kompres
Soğan
Soğan, 20'lik diş ağrısına evde çözüm önerilerinden bir tanesidir.
Salatalık
Çay poşeti
Vanilya özü
Guava yaprağı
Kabartma tozu
20'LİK DİŞ AĞRISINA SARIMSAK İYİ GELİR Mİ?
Sarımsak, antibiyotik özellikteki içeriği sayesinde birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Diş ağrısının arttığı durumlarda, bölgedeki mikropların yok edilerek ağrının şiddetinin dindirilmesi için çiğ sarımsak çiğnenebilir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyerek uygulama yapabilirsiniz:
20'LİK DİŞ AĞRISI BOĞAZ AĞRISI YAPAR MI?
20'lik diş hem iltihap hem şişlik hem de enfeksiyon nedeniyle vücutta farklı ağrılara yol açabilir. Bunlardan en sık görüleni boğaz ağrısıdır. 20'lik dişte meydana gelen iltihabın patlaması, boğaz kısmına akması bademcik şişmesine ya da boğaz enfeksiyonuna da yol açabilir.
20'LİK DİŞ AĞRISI BAŞ AĞRISI YAPAR MI?
20 'lik dişin baş ağrısı yapabilir. Burada diş gömülü bir şekilde çıkmakta zorluk yaşarsa şakak bölgesine yoğun bir baskı olur. Bu baskıda şiddetli baş ağrısına yol açar. 20'lik dişte baş ağrısı için ağrı kesici takviyeler kullanılabilir.
20'LİK DİŞ AĞRISI KAÇ GÜN SÜRER?
20'lik dişin çıktığı bölge iltihap ve enfeksiyonla kaplı olabilir. Bu da hem 20'lik dişin hem de diğer dişlerin çürümesine yol açar. Bu yüzden diş ağrısının süresi uygulanacak tedaviye bağlıdır. Eğer evde kendi doğal yöntemleriniz ile 20'lik diş ağrısını geçirmeye çalışırsanız burada geçici bir süre ağrının ve acının dinmesini sağlayabilirsiniz. Ancak diş ağrısının kesin bir şekilde bitmesi için dişin çekilmesi gerekir. Diş çekimi yapıldıktan sonra 1 haftalık sürede ağız eskisi gibi rahatlıkla kullanılabilir.
YİRMİLİK DİŞ AMELİYATI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Yirmilik diş çekimi sonrası zorlu bir süreçtir. 20'lik dişin çekimi için gerçekleştirilen operasyon, çene cerrahisi alanına girer. Diğer diş ameliyatlarından farklıdır. Bu dişlerin çekilmesinin ileri yaşlara bırakılması da yaranın iyileşmesinin zorlaşmasına ve ağrı şikayetinin artış göstermesine sebep olur.
İşte 20'lik diş ameliyatını gerektiren durumlar:
YİRMİLİK DİŞ ÇEKİMİ SONRASI NE YAPILIR?
Ameliyat sonrası kanamayı durdurmak için ilgili bölgeye tampon uygulanır. Yarım saat boyunca bu bölgede kalan tampon çıkarıldıktan sonra kanama durmuşsa pıhtı oluşur. Doktor tarafından ilk 24 saatlik süre boyunca tükürme, ağzı çalkalama gibi hareketlerin yapılmaması önerilir.
Cerrahi operasyonun ardından ameliyatın gerçekleştirildiği bölgede şişlik meydana gelebilir. Bu şişlikle birlikte oluşan ödem, ilk 24 saat boyunca buz kompres yardımıyla kontrol altında tutulmaya çalışılır. Operasyonun ardından ilk hafta sigara ve alkol tüketiminden uzak durulması gerekir. Bununla birlikte acılı, asitli ve aşırı sıcak gıdaların tüketilmemesi önerilir. Doktor tarafından reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.