Ayve Yaprağı Ne Zaman Toplanır? Ayva Yaprağı Hangi Ayda Toplanır?

Ayva yaprağının çayı yapılıp günde birkaç fincan içildiğinde pek çok sağlık sorununa iyi geldiği bilinmektedir. Bahçesinde, tarlasında ayva ağacı olan insanlar ise bu yaprağı ne zaman toplayacakları bilememektedir. Bu yaprağı toplamak için en iyi zaman ise sonbahar aylarıdır.

AYVA YAPRAĞI NE ZAMAN TOPLANIR?

Ayva yaprağı, ayva yaprağı çayı yapmak için en önemli maddedir. Ayva yaprağı çayı ise pek çok sağlık sorununa iyi gelmektedir. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen bu mucizevi bitkiyi, ister alabilir isterseniz de kendiniz toplayabilirsiniz. Kendiniz toplamak isterseniz ise, bir ayva ağacı bulmanız gerekmektedir. Bu ayva ağacını bulduktan sonra ise ayva yapraklarını toplamanız gerekmektedir. Fakat ayva yaprağını istediğiniz her zaman toplayamazsınız. Ayva yaprağını toplamak için sonbahar dönemini beklemeniz gerekmektedir. Sonbahar döneminde ise yaprakları toplamak için Eylül ve Ekim ayının yağmur yağmayan günlerini tercih etmelisiniz.

AYVA YAPRAĞI HANGİ AYDA TOPLANIR?

Pek çok sağlık sorununa iyi gelen, özellikle diyabeti bulunan hastalara çayını içilmesi tavsiye edilen bir bitki olan ayva yaprağı, her ağaçtan toplanmamalıdır. Özellikle araba ve fabrikalara yakın olan ağaçlar tercih edilmemelidir. Bu tür yerlerden toplanan ayva yaprakları sağlığınız açısından iyi olmayabilir. Ayva yaprağını bu tür yerlerden çok temiz bahçe ve tepelerdeki ağaçlardan toplamanız önerilmektedir. Ayva yaprağını toplamak için ise kuru bir Eylül, Ekim ayı tercih edilmelidir.

TAZE AYVA YAPRAĞI NASIL KURUTULUR?

Ayva çayı yapılmak üzere toplanan ayva yapraklarını kullanabilmek için öncelikle kurutulması gerekmektedir. Ayva yaprağını kurutmak için ise dikkatli davranılmalıdır. Ayva yapraklarını güneşten olabildiğinde uzakta, kuru, serin ve gölge bir alanda kurutmak gerekmektedir. Bir örtünün ya da bir tepsinin üzerine dizilen ayva yaprakları birkaç gün içerisinde kurumaya başlayacaktır. Bunlara ek olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise toplanan ayva yapraklarının yıkanmamasıdır. Ayva yaprakları yıkanmadan direkt olarak kurutulmalıdır.