Evde basura ve hemoroide ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bitkisel ve doğal tedavi ile Hemoroid (Basur) nasıl geçer?

Basur ya da hemoroidler her zaman belirti vermeyen bir rahatsızlıktır. Zaman zaman ortaya çıkar ancak ortaya çıktığında ise kişileri oldukça rahatsız eden bir durumdur. Makat bölgesinde görülür. Çoğu zaman ağrılı ya da kaşıntılı olma durumu vardır. Bazılarında ise oturamamaya kadar sıkıntı çıkarabilmektedir. İçinde kan pıhtısı oluşursa şiddetli bir ağrıya neden olur. Bunun tedavisi için pıhtının boşaltılması gerekmektedir. Evde basur için birden fazla bitkisel ve doğal çözümler bulunur. Ancak ağrının şiddeti yüksekse ya da kanama görülüyorsa mutlaka doktora görünülmeli ve ihmal edilmemelidir. Buna göre; Hemoroid basur nasıl geçer? Basur ağrısına ne iyi gelir? İşte bitkisel ve doğal yöntemlerle basur nasıl geçer sorusunun yanıtı!

BASUR (HEMOROİD) NEDİR?

Bağırsak hastalığı olarak bilinen basur diğer adıyla hemoroid her insanda görülebilen ve görülme ihtimali bulunan bir hastalıktır. Makat çevresinde daha çok yerleşime sahip olup bunların ağrılı, şişmiş, kızarık ve kaşıntılı halleri de vardır. Kişileri oldukça rahatsız eden bu durum aynı zamanda otururken de zorlanmalara neden olabilir. Tuvalette çok kalma ya da kabızlık çekenlerin yaşadığı başlıca sıkıntılardan biri basur olmaktadır.

BASUR (HEMOROİD) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anüs etrafında ortaya çıkan kaşıntı ve rahatsızlık hissi

Dışkıda kan

Oturmakla gelen ağrı

Anüs yakınlarında kaşıntılı ve ağrılı şişlik

BASUR (HEMOROİD) NEDENLERİ NELERDİR?

Halk arasında özellikle kronik kabızlık yaşayanların bildiği basur tuvalette oturma ve dışkılama sırasında zorlanma durumu ile ilişkilidir. Bölgesel olarak nitelendirilir ancak kan akışını etkileyen damarların havuz haline gelip büyümesi ve genişlemesi kişilerde sıkıntıya neden olur. Aşağıda sıraladığımız başlıklar basur nedenleri arasında yer almaktadır. İşte basur nedenleri;

Kronik Kabızlık

Ikınmak ve tuvalette uzun süre kalmak basurun başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Kabız olan kişilerde çok sık görülen bu durumda kişiler rahatsız oldukları tablo ile karşı karşıya gelebilmektedirler. Makat yakınındaki damarlar yumak haline gelir ve ıkınmanın getirdiği zorlama ile birlikte şişer. Kaşıntılı ve kızarık şekilde oluşan bu şişlik damar duvarındaki problemlerin kalıtsa olarak aktarılmasının da mümkün olduğunu gözler önüne sermektedir.

Hamilelik

Gebelik sürecinde kabız olunma ihtimali bulunur. Bu durum da kişilerin basur rahatsızlığı çekmesine neden olabilmektedir. Hamilelik genel olarak radikal değişikliklerin olduğu bir durum olduğundan gebelerde oluşan kan miktarının da artması sebebi ile rahim bölgesindeki büyüme bu kısma da vurmaktadır.

Aşırı Kilo

Aşırı kilo sebebi de kabızlığa neden olan etkenler arasında yer alır. Bu durumda kişilerin basur olma riski artmaktadır. Fiziksel olarak olumsuz etkilenildiğinden beslenmeye de önem verilmesi gerekmektedir.

Bağırsak Hastalıkları

Kabızlık ve basur gibi başlıca bağırsak hastalıkları kişileri oldukça olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu durum bu şekilde kalabildiği gibi ilerleme riski de vardır. Kanamalı rahatsızlıkların belirtileri birbirine karışabilir. Bu durumda bu hastalığın tanısının uzman tarafından konulması gerekmektedir.

BASUR OLMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek lifli gıdalar tüketilmeli

Günde yeteri miktar su ihtiyacı karşılanmalı

Fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı bir yaşam sürülmeli

Uzun süre oturan kişiler için düzenli molalar verilmeli

Dışkılama ihtiyacı doğduğunda beklemeden tuvalete gidilmeli

Baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı

ŞİŞEN BASURA NE İYİ GELİR?

Basur için çeşitli kremler ve ilaçlar vardır. Aynı zamanda bitkisel çaylar ile de tedavi edilebilir. Ancak her türlü doktora kontrol olunması gerekmektedir. Bu hastalığın ilerletilmemesi gerekir.

BASURA BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Bitkiler her derde devadır ve toplumumuzda bitkiler ile tedavi yöntemi oldukça yaygındır. Eğer evde kendiniz basur rahatsızlığınızı geçirmek istiyorsanız aşağıdaki kürü uygulayabilirsiniz.

Çobançantası Kürü

Malzemeler

4 tatlı kaşığı çobançantası

4 bardak soğuk su

Yapılışı

Suyun içine bitki kıyılarak atılır ve 8 saat kadar bekletilir. 8 saatin ardından elde edilen ve süzülen karışım taze olarak tüketilir.

Elde edilen karışım pamuk ile emilerek basur olan bölgeye sürülür. Düzenli olarak 1 hafta kadar tüketilir.

BASUR KANAMASINA NE İYİ GELİR?

Basur için düzenli olarak sıvı tüketimi özellikle de su içilmesi gerekmektedir. Kişiler tükettikleri besinleri dikkatli seçmeliler, lifli gıdalar yemelilerdir. Özellikle şeftali gibi meyveler sindirimi kolaylaştırır. Bu bakımdan kabız olunma riski de azalır. Baharatlı gıdaların tüketilmemesi de basur kanamasının önüne geçebilir. Aynı zamanda kişiler çok fazla ıkınıyorsa bu da basur kanamasına neden olacaktır.

BASUR KANAMASININ NEDENLERİ

Fazla kilo

Hamilelik

Sıvı tüketiminin azlığı

Hareketsizlik

Kırmızı et ağırlıklı beslenme

Ağır yiyecek ve içecekler

Kabızlık

Kronik sindirim sistemi sorunları

Baharat ve acının fazla tüketimi

BASUR KANAMASI NASIL GEÇER?

Düzenli beslenme

Sigara ve stresten uzak durma

Hareketli bir yaşam

Düzenli yoğurt tüketimi

Düzenli çorba içimi

Gazlı içeceklerden uzak durma

Bolca vitamin kaynaklı besinler tüketme

Keçi boynuzu tüketiminin arttırılması

Sabahları aç karnına papatya çayı içilmesi

Toz zerdeçal tüketimi

BASURA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Malzemeler

1 tutam dereotu

1 bardak su

Yapılışı

Dereotu parçalanır ve suyu çıkana kadar ezilir. Sonra 1 bardak suya konulup aç karnına içilir. Gece yatmadan önce ve sabah bu kür tüketilmelidir.

BASUR AMELİYATI

Hemoroid ameliyatı için hastanın bağırsaklarının boşaltılması için ilaçlar verilir. Ameliyattan bir gün önce hiçbir şey yememesi gerekir. Anüse lokal anestezi yapılır. Basur memesi kesilerek yerinden alınır. Açılan boşluk dikilir ve kapatılır. Makat ağzı eski hizaya getirilir. Gerekirse tampon konur.