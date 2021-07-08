Öksürüğe ne iyi gelir? Evde doğal tedavi ile öksürük nasıl geçer? Bitkisel yöntemlerle iyi gelen besinler!

Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de öksürüktür. En ufak boğaz enfeksiyonunda ya da gıcıklanma durumunda öksürük ortaya çıkabilir. Dolayısıyla öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer sorusu, hemen her yaştan insan tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Bazı öksürük çeşitleri bir insanın yaşamı boyunca devam edebilmektedir. Bazıları da oluşan hastalıklara bağlı olup hastalığın tedavi edilmesi ile beraber geçer. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Oluşum nedenlerine göre de tedavi uygulanmaktadır. Doktor tarafından öksürüğün kaynağına yönelik geliştirilen tedavi programının yanı sıra evde doğal ve bitkisel yollardan da öksürüğün geçirilmesi mümkündür. Peki bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük neden olur, nasıl geçer? İşte yanıtı…

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Sizle için öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğinize dair bilgiler hazırladık. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı

Ekinezya Çayı

Yaseminli portakal çayı

Kuşburnu çayı

Sütlü bal

Ihlamur, Zencefil, Adaçayı

Pekmez

Pastil

Günde en az 2 litre su

Zerdeçal ve zencefil

ÖKSÜRÜĞÜ NE GEÇİRİR?

Yukarıda listelediğimiz doğal ve bitkisel yöntemleri denemenin yanında bu yöntemleri de uygulayarak öksürüğü geçirebilirsiniz.

Bulunulan ortamın havalandırılması

Oda nemlendiricilerin kullanılması

Soğuk ortamlardan kaçınmak

Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak

Burnu temizlemek

Buhar cihazı ile buhar solumak

Yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak

Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Bu sorunun yanıtını kuru (balgamsız) ve balgamlı öksürük türlerine göre açıklayacağız.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürükte balgam bulunmayıp, gıcıklanma hissi ile bir öksürük oluşuyorsa bunun adı kuru öksürüktür. Kuru öksürüğün oluşum sebepleri altında birçok hastalıklar yatar. Bunlar nezle, farenjit, grip, reflü, astım vb. hastalıklar olabilir. Kuru öksürük geçmezse boğazda tahriş, yanma hissi çoğalır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtını uzman doktorlar bronş genişletici tedavisi olarak önermektedir. Kuru öksürük için evde uygulayabileceğiniz yöntemler de vardır. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirici kullanılabilir. Oda nemlendirici yoksa odanızı sıklıkla havalandırmanız gerekir.

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürük ile beraber gelen sıvı koyu kıvamlı akıntılara balgamlı öksürük denir. Öksürdüğümüzde çıkan balgam sanki göğüs kafeslerimizden geliyormuş gibi his verir. Bu durum en çok kış ayları ile beraber soğuk algınlığı hastalıklarında ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, akciğer hastalıkları, astım bu tarz hastalıklara örnek olarak verilebilir. Öksürük şurubu kullanmak balgamlı öksürük halinde durumun daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Bunun yerine öksürüğe doğal çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz…

Balgamlı öksürük şikâyetlerinde su tüketimi oldukça önemlidir. Su tüketimi ile beraber kuruluk ve akıntının tahriş edici özelliğini körelir.

Pastil kullanımı boğazı yumuşatarak balgamın tıkadığı solunum yollarının açılmasını sağlar.

Sıcak bir duş alırsak burun ve boğazı tıkayan balgamların yumuşayarak akmasını sağlayabiliriz.

Oda spreyleri, deodorant, parfüm gibi kokular mukus üretimi sağlayacağı için uzak durulması gerekir.

Ilık bitki çayları rahat nefes alımını sağlar.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Çocuklarda öksürük olayı çok sık görüldüğü bilinmektedir. Çocuklar çok hareketli olduğu için terlemelerle beraber öksürük kendini gösterir. Aslında bu öksürükler solunum yolu enfeksiyonların habercisi olabilir. Çocuklarda öksürüğe iyi gelen şeyler ve nelere dikkat etmemiz gerekir bunlara değinelim:

Öksürük 2 veya 3 haftadır geçmediyse

Öksürükle beraber morarmalar gözlemleniyorsa

Gece uykularında öksürük rahat bırakmıyorsa

Öksürükten kan geldiyse mutlaka doktora başvurmanız gerekir.

Çocuklara evde uygulayabileceğiniz en güzel yöntem; bir bardak sütü ısıtın. İki yemek kaşığı balı sütün içine ekleyerek karıştırın. Karışımın içine biraz da karabiber ekleyin. Daha sonra çocuğunuza bu karışımı içirin. Bunun dışında günlük su tüketim sayısını arttırarak özellikle balgamlı öksürük sorunlarını azaltabilirsiniz. Bazı bitkisel çaylar bir çay bardağı olacak kadar hazırlanarak çocuklara verilebilir. Bunlar ıhlamur, adaçayı, yasemin olabilir.

ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürük nedenlerini kuru ve balgamlı olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz.

KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Öksürük oluşumunu etkileyen birçok etken vardır. Üst solunum yolu hastalıkları; nezle, grip, farenjit, astım gibi hastalıklar kuru öksürüp tipine neden olur. Boğazda sürekli gıcıklık hissi vererek öksürme savunmasını harekete geçirir.

Evde tedavi ile kuru öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğe ne iyi gelir, bitkisel yollardan ne keser?

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Üst solunum yolu hastalıklarından sinüzit, bronşit gibi hastalıklarda balgamlı öksürüğe neden olur. Öksürme durumunda balgam dışarı atılmaya zorlandırılır. Kronik akut öksürük ise geçmeyen öksürük tipleridir. Senelerce öksürük şikâyeti devam edebilmektedir.

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, ne geçirir? Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Bebekler ilk 12 aylık süreçte vücut dirençleri çok güçsüz olduğu için kolay hastalanırlar. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları bebeklerde çok sık görülmektedir. Buna bağlı olarak da bebeklerde öksürük oluşur. Bebeklerde öksürük savunma mekanizmasını harekete geçiren etkenler ortaya çıkartılıp bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Öksürme isteği baskısı tehlike oluşturabilecek farklı sonuçlara yol açabilir.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Sorusunu yanıtlayacak olursak; öncelikle öksürüğün bebeklerde 3-4 gün ya da 2-3 hafta sürebileceğini unutmamak gerekir. Bebeklerde öksürük ilaçları kullanmamak gerekir. Öksürüğü kesmek yerine öksürüğe neden olan hastalıkları bulup çözmemiz gerekir. Bebeklerde öksürük için evde bitkisel çözüm önerileri şunlardır:

Ilık süt ile bir miktarı balı karıştırıp bebeklere içirmek boğazları yumuşatacaktır.

Boğazların yumuşaması ile beraber öksürük azalacaktır.

Öksürük şurubu yerine su tüketimi öksürük için iyi gelecektir.

Toz ve kirli ortamlardan bebekleri uzak tutmak

Düzenli ve dengeli beslenmeyi sağlamak

Uyku ile dinlenmeye önem vermek

Sigaralı ortamdan uzak durmak

GECE ÖKSÜRÜK KRİZİNE NE İYİ GELİR?

Öksürük şikâyetlerinin en rahatsız edici olanı gece başlayan öksürüklerdir. Uykuyu altüst eden ve geçmeyen öksürükler için birkaç yöntem deneyerek rahat uyuyabilirsiniz. Geçmeyen öksürük için ne yapmalı? Sorusunun yanıtı için öneriler şunlardır:

Yastığınız hafif dik ve yüksek olması gerekir.

Odanızın havasız ve kuru olmaması gerekir.

Oda nemlendirici cihazları kullanılabilir.

Gece yatmadan önce ılık ballı-süt içilebilir.

Pekmezi suyla karıştırıp içebilirsiniz.

Uyumadan önce pastili ağızda eriterek rahatlama hissedebilirsiniz.

EN HIZLI ÖKSÜRÜK KESİCİ

Öksürüğe kesin çözüm yöntemleri vardır. Tabii bu durum yine de kişiden kişiye değişebilir. Öksürüğü ne keser? Bu yöntemlerden bahsedelim…

Bir tatlı kaşığı balı bardağa koyun. Bir çay kaşığı toz zencefili karıştırarak krem şekline getirin. Daha sonra için. Öksürüğe iyi geldiğini göreceksiniz. (Çocuklar için bu yöntem önerilmez)

Bir bardak sütü hazır bulundurun. Bir tatlı kaşığı toz karabiber ve balı sütün içine ekleyerek karıştırın. Ve için. (Çocuklar için önerilmez)

Ihlamuru sıcak suyun içine koyun. Ayva yaprağını bir tutam alarak karışımın içine koyun. Karışımı kaynatıp ılımaya bırakın. Daha sonra için.

Zeytinyağını biraz ısıtın. Daha sonra içine karabiber ekleyin. Sırt bölgesine sürerek masaj uygulayın. Sıcak bir bez yardımı ile kapatın.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öksürük için kür önerilerinde bulundu. İşte o merak edilen kürler.

Bir soğanı 6 eşit parçaya bölün. 1.5 bardak suyun içine atın ve kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra ılımaya bırakın. Ilık suyu hemen içmelisiniz.

Balgamlı öksürük için kür:

6-7 tane keçiboynuzunu hazırda bulundurun. Yarım litre suyun içine keçiboynuzlarını atın. Kaynamaya bırakın. Ilık bir şekilde tüketin. 3 gün düzenli şekilde uygulayın.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir, evde ağrıyı ne geçirir? Enfeksiyon kaynaklı Boğaz ağrısı bitkisel tedavi ile nasıl geçer? İşte kesin çözümü