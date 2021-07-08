Dağ Kekiği Ne Zaman Toplanır? Dağ Kekiği Nerede Bulunur?

Kekik özellikle insan sağlığına olan etkileri ile pek çok insanın favori bitkisi haline gelmiştir. Kekik yetiştirmek isteyenler ise kekikleri nasıl yetiştireceğini, nerede yetiştireceğini ve kekiğin faylarını merak etmektedir. İşte kekikle ilgili bilgiler…

DAĞ KEKİĞİ NE ZAMAN TOPLANIR?

Son zamanlarda hem yemeklerde kullanımı hem de çay olarak içilmesi ile ön plana çıkan bir bitki olan dağ kekiği, faydaları saymakla bitmeyen bir bitki türüdür. Bu bitkinin son zamanlarda üzerinde olan ilgi nedeni ile yetiştiriciliği de hızla artmıştır. Dağ kekiği yıllık bir bitki olduğundan yılın farklı zamanlarında toplanabilmektedir. Ama genel bir zaman verecek olursak İlkbahar mevsiminin ilk ayları olan Mart- Nisan gibi toplanır diyebiliriz.

DAĞ KEKİĞİ FAYDALARI

Kekik çeşitleri, içerisinde bulunan antibakteriyel özellik sayesinde, mantarlar ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı mücadelede oldukça faydalıdır.

İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde güçlü bir antioksidandır. A vitamini bulunmasında görme için de oldukça faydalıdır.

Kekik çeşitleri; boğaz ağrısı, öksürük, nezle gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Kekik çeşitleri, bronşite iyi gelmektedir.

Kekiklerin içerisinde bulunan demir, K vitamini, kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir ve kemikleri daha dayanıklı hale getirir. Kekik kemik hastalıklarına karşı doğal koruma sağlar.

Kekik çeşitlerin içerisinde bulunan demir sayesinde vücuttaki kırmızı kan hücrelerini geliştirir bu sayede anemiye engel olur.

Kekik yağı kullanılması kalp rahatsızlıklarını engeller ve kalbi güçlendirir.

Kekik, akne tedavisinde de kullanılabilir.

Kekik kan dolaşımını düzenler.

Kekik saçların uzamasına destek olur. Saçların daha güçlü ve kepeksiz olmasını sağlar.

Kekik, vücuttaki sinir sistemine destek olur.

Düzenli olarak kekik kullanımı vücuda enerji verir. Mevcut olan yorgunlukların giderilmesine yardımcı olur.

Kekik çeşitlerinin kullanımı romatizma hastalıklarına iyi gelmektedir.

İştah açıcı ektiye sahip olduğundan iştahsız kişileri için kullanılabilmektedir.

Kekik bağırsak sorunlarını; kabız, diare, bağırsak iltihabı gibi sorunlara iyi gelmektedir.

Kekik, bağırsak solucanı bulunan kişilerde solucanları düşürecek etki verebilmektedir.

İyi bir idrar söktürücü olarak kullanılabilmektedir.

Regl düzenleyici olarak kullanılabilir.

Regl dönemlerinde yaşanan ağrı gibi sorunları azaltmaktadır.

Ağız kokusunu azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Kandaki şeker miktarını düzenlemektedir.

DAĞ KEKİĞİ ÇEŞİTLERİ

Kekiklerin çeşitleri tarihin başladığı andan beri insanların sağlığına pek çok yararda bulunuyor. Dünya ortalama 350 adet kekik türü olduğu bilinmektedir. Bu kekik türlerinden bazıları şunlardır: