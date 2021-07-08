Kabızlığa iyi gelen şeyler, bitkisel ve doğal yöntemler! Kabızlığa ne iyi gelir ve nasıl geçer, kabızlığı ne keser?

Kabızlığa ne iyi gelir, ne keser? Genellikle haftada üç günden daha az bağırsak hareketine kabızlık denir. Kişinin stres, hareketsizlik ve kötü beslenme gibi faktörlerden etkilenerek kabızlık olması günlük hayatında sıkıntı yaşatabiliyor. Kabızlığın geçmesi için doğal ve sağlıklı beslenme biçimi önerilir. Buna ek olarak kişinin bol bol sıvı tüketmesi gerekir. Kabızlığın etkili bir şekilde ortadan kalkması için kafein ve sigara bırakılmalı egzersiz hareketleri artırılmalıdır. Bağırsak hareketlerinde yavaşlamaya neden olan çeşitli metabolik ve sindirim sistemi hastalıkları olarak karşımıza çıkan rahatsızlık tuvalet ihtiyacını ertelemek, katı gıdalarla beslenmek, fazla inek sütü tüketmek gibi sebeplerden ortaya çıkıyor. Muz, makarna, pirinç lapası, pilav, fazla süt tüketimi ve Fast food yiyecekler kabızlığa sebep oluyor. Peki anında doğal ve bitkisel çözümler ile kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir?

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Yaşam koşulları ve beslenme şekli kabızlığa sebep olabiliyor. Kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığı görülebiliyor. Yeterince su tüketilse bile yeterli ana ve ara öğünlerin yapılmaması sonucu kabızlık oluşabilir. Bu yüzden diyet uygulanmak isteniyorsa diyetin bir uzman tarafından yazılması gerekmektedir. Bunun dışında doğal ve bitkisel çözümler kabızlık sorunu çözebiliyor. İşte kabızlığa iyi gelen şeyler;

Kuru meyveler tercih edilmelidir. Zeytin, zeytinyağı ve kekik yemeklerde kullanılmalıdır. Fazla kafein tüketiminden kaçınılmalıdır Fazla süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir Bol bol su ve sıvı gıdalar tüketmelidir Daha çok hareket edilmelidir Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır Lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır Tuvalet ihtiyacı ertelenmemelidir

KABIZLIĞA ANINDA ÇÖZÜM VAR MI?

Kabızlık üç veya üç günden daha fazla tuvalete çıkamama durumudur. Kişinin günlük yaşamını etkileyen bu durum sağlıklı beslenme düzeni ve egzersizle geçebiliyor. Uzman doktor tavsiyesi üzerine kabızlık için ilaç yazılabilir ve anında çözüm yöntemi oluşturulabilir.

KABIZLIK İLACI VAR MI?

Kabızlık yapan yiyecekler öğrenilmeli ve bunlardan uzak durulmalıdır. Kabızlığa iyi gelen armut, kayısı, erik gibi meyvelerin tüketimini artırmak önemlidir. Ilık bitki çayları da kabızlığın geçmesi için tavsiye edilir. Şiddetli kabızlık varsa sodyum fosfat, magnezyum tuzları ve laktuloz grubu ilaçlar tedavide kullanılabilir. Lavman ve fitil diğer tedavi seçenekleridir.

BEBEKLERDE KABIZLIK NEDEN OLUR NASIL GEÇER?

Bebeklerde kabızlık sorunu midesine ve sırtına masaj yaparak geçebilir. Kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalan bebeğe posalı meyve püreleri yedirebilir, çorbalarına zeytinyağı karıştırabilirsiniz. Bebeğin poposuna vazelin veya gliserin sürebilirsiniz.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlık her insanın aralıklarla ya da sıklıkla yaşadığı ve maalesef hayatı zorlaştıran bir sorundur. Bağırsağın fonksiyonlarının yeterli çalışmaması, hareketsiz bir yaşam tarzı, sağlıksız beslenme vb. birçok sebebe bağlı olan kabızlık rahatsızlığı nedenler aşağıda yer alıyor.

Yemek yemede yapılan yanlışlar

Diyet

Bağırsak kanseri

Fazla süt ürünü tüketmek

Çok şekerli yiyecekler tüketmek

Bazı bağırsak sendromları

Bazı nörolojik rahatsızlıklar

Az hareket

Hormonal denge değişiklikleri

Çeşitli ilaçlar (Lityum, antipsikotikler, bazı antidepresanlar, bazı epilepsi ilaçları, demir ilacı) şeklinde sıralanır.

ÇOCUKLARDA KABIZLIK NEDEN OLUR VE NASIL GEÇER?

Hemen hemen herkeste görülen kabızlık çocuklarda sıkça karşımıza çıkar. Çocuklarda kabızlık şekerli gıdalar tüketmek, yeterli su tüketmemek, tuvalete gitmeyi ertelemek, stres, psikolojik sorunlar, fazla inek sütü, fast food yemekten ötürü çıkıyor. Çocukların hareketli bir yapıları olduğu için sağlıklı beslenmeleri durumunda kabızlıkla baş edebilirler. Kuru meyveler ve bu meyvelerden hazırlanmış gıdalar tüketilmelidir. Meşrubatlar, kahve ve siyah çay gibi içeceklerden uzak durmalılar.

HAMİLELİKTE KABIZLIK NEDEN OLUR NASIL GEÇER?

Hamilelik döneminde hormonların değişimi ve vücut değişikliği kabızlığa sebep olabiliyor. Hamilelerin sağlıklı beslenmesi ve günde en az 45 dakika yürümesi öneriliyor. Hamilelikte kabızlığı gidermek için sık ve az yemek yeme metodu tercih edilebilir. Kırmızı ve kuru erik ve tahıllı gıdalar kabızlığa çözüm olabilir. Kabızlığın önlenmesi için günde en az 2 litre su içilmelidir. Ev yapımı meyve suları, ev yapımı soğuk çaylar ya da ev yapımı limonatalar tercih edilebilir. Sıvı alımından bahsederken gazlı içeceklerin ya da kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır.

KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER NELERDİR?

Kabızlık, yeterli sıvı alımının olmaması, lifli gıdalar eksikliği ve hareketsiz yaşam sayılabilir. Huzursuz ve şişkin hissetmeyle birlikte kabızlık ortaya çıkabilir. Elma, üzüm, avokado, erik gibi lifli ve kabızlığa iyi gelen meyveler, kabızlık çekenler tarafından tüketilmelidir. Kabızlık döneminde yeterli miktarda su içmeye özen gösterilmelidir. İşte kabızlığa iyi gelen yiyecekler…

Kuru meyveler

Su

Keten tohumu

Beyaz et

Lifli gıdalar

Zeytinyağı

Probiyotik yoğurtlar

KABIZLIĞI HEMEN NE SÖKER?

Kabızlığı hemen söken tedavi yöntemleri arasında; Lavman tedavisi, bebeklerde fitil kullanımı, ilaç takviyesi, dışkı yumuşatıcılar yer alır.

KABIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kabızlık belirtileri arasında karın şişliği, nefes alıp vermede zorluk, şiddetli karın ağrısı yer alıyor. Kabızlık az su ve sıvı tüketenlerde, lifli gıda tüketmeyenlerde, hamilelerde, bağırsak kanseri olanlarda, bağırsak hastalıkları olanlarda görülür.

KABIZLIĞA EVDE DOĞAL VE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması ve boşaltımın yapılmasında güçlük çekme durumudur. Bu, son derece sık rastlanan bir gastrointestinal problemdir. Kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında kabuklu elma, ıspanak, lahana, incir, pırasa, zeytinyağı, üzüm, brokoli, keten tohumu ve yulaf ezmesi bulunur.

İşte kabızlığa evde doğal ve bitkisel çözümler…

Probiyotik içeren gıdalar tüketin. Nane çayı için. Kuru erik yemek Su için. Lifli gıdalar Egzersiz Keçiboynuzu Fasulye, Bezelye ve Mercimek Ispanak ve diğer yeşillerin tüketimi

KRONİK KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık her zaman belli bir hastalıktan kaynaklanmayabilir. Lifli gıdalar tüketmemek, hareketsizlik veya ilaçların yan etkileri de kabızlığa neden olabilir. Kronik kabızlık durumunda beslenme alışkanlığını değiştirebilir, sağlıklı yaşamı hayatınıza uyarlayabilirsiniz.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR? KABIZ YAPAN MEYVELER NELER?

Her yaştan kişide görülebilecek olan kabızlık karın şişliğiyle ortaya çıkar. Yaşam koşulları ve beslenme şekilleri; kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığının görülmesine sebep olabilmektedir. Kabızlığa iyi gelen bitkiler arasında nane çayı, rezene çayı, kuşburnu çayı, zencefil çayı, elma çayı, ısırgan otu çayı, karahindiba çayı, ekinezya, sinameki yer alıyor.

KABIZLIK ŞURUBU VAR MI?

Kabızlık şurubu hazırlanışı : Kuru erikleri ve limon suyunu blender'a koyun ve karıştırmaya başlayın. Yaklaşık 2 dakika sonra suyu ilave edip homojen bir hal alana kadar karıştırmaya devam edin. Hazırlanan karışımı cam kavanoza koyup, buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kabızlık giderici şurup için malzemeler;

1/2 kase kuru erik

1 adet limonun suyu

100 ml su

YOĞURT KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Yoğurt kürü hemen hemen tüm diyet listelerinde yer alır. Kabızlıkla birlikte aynı zamanda göbek bölgesindeki yağların eritilmesini sağlar. Yoğurt kürünü sabah kahvaltısından yarım saat kadar önce ve gece yatmadan iki saat kadar önce günde 2 kez yapabilirsiniz.