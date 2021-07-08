Fındık Ne Zaman Toplanır? Fındık Hasat Zamanı Ne Hangi Ay?

Fındık insan vücudu için pek çok yararı bulunan bir yemiştir. Bu yemişi yetiştirmek kolay gözükse de aslında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Fındık çeşidine göre bakımları da farklıdır. Fındık iyi bakıldığı takdirde sağlıklı bir şekilde meyve verecektir. Genellikle Ağustos ayında meyve vermeye başlamaktadır.

FINDIK NE ZAMAN TOPLANIR?

Fındık huşgiller familyasına ait hepimizin sevdiği bir yemiştir. Fındığın insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Fındıkta yüksek meyve kalitesi elde edebilmek için toplama zamanının uygun olması önemli bir etkendir. Fındığın pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları erken bazıları ise geç olgunlaşmaktadır. Bu farklı çeşitlerin olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklı olmaktadır. Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı (sahil) kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlamaktadır.

FINDIK HASAT ZAMANI NE ZAMAN?

Fındık herkesin sevdiği ve çokça tükettiği bir yemiştir. Bu yemiş ülkemizin özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çokça ekilen bir yemiştir. Bu yemiş insan vücudu için pek çok yarar sağlamaktadır. Fındığın pek çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları erken bazıları ise geç olgunlaşmaktadır. Bu farklı çeşitlerin olgunlaşma zamanı farklı olduğundan toplama zamanları da farklı olmaktadır. Fındık Karedeniz Bölgesi'nin kıyı (sahil) kesiminde 1-10 Ağustos, orta kısımda 10-20 Ağustos, yüksek kısımlarda ise 20 Ağustos'tan sonra başlamaktadır.

FINDIK NASIL ÇABUK TOPLANIR?

Fındıklar olgunlaştıktan sonra fazla bekletilmeden toplanması gerekmektedir. Fındığı zamanında toplamak fındık kalitesini belirlemede önemli bir adımdır. Fındık olgunlaştıktan sonra fındığı bekletmemek fındık kalitesi için iyi olacaktır. Fındığı kolay toplamak için 2 yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden birincisi; fındığı silkelemek, ikincisi ise; el ile fındık tanelerini toplamaktır. Fındıklar toplandıktan sonra uzun süre çuvallarda bekletilmemelidir.

FINDIK NE ZAMAN YETİŞİR?

Fındık yetiştirmek için öncelikle fındık ekmek gerekmektedir. Fındık fidanı ekim zamanı ise bahardır. İlkbahar veya sonbahar aylarında fındık fidanı ekimi yapılabilir. Yeterli su verildikten ve bakımı yapıldıktan 4-5 yıl sonra fındıklar meyvelerini vermeye başlayacaktır. Fındık toplama zamanı ise Ağustos ayıdır.