Gaz ağrısına ne iyi gelir? Spazm giderici tavsiyeler: Bitkisel ve doğal yöntemlerle midedeki gaz sıkışması nasıl geçer?

Gaz sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Ülkemizde çok sık görülen gaz sıkışmasının sebepleri arasında düzensiz ve sağlıksız beslenme düzeni yer alıyor. Şiddetli gaz sancısı çeken insanlarda bağırsakların ve midenin rahatlatılması için bazı ilaçlar kullanılabilir. Gaz sancısını hafifletmek için doğal tedavi yöntemleri de mümkün oluyor. Doğal besinler arasında; Zencefil, kimyon, sirke, rezene tohumu ve tarçın yer alıyor. Vücuttaki gaz birikmesini önlemek için egzersiz yapılabilir. Hızlı yemek yemek, sakız çiğnemek, glüten hassasiyeti gaz sıkışmasının nedenleri arasında yer alıyor. Peki gaz sıkışmasına çözüm var mı? Gaz sıkışmasına ne iyi gelir, nasıl geçer?

GAZ SIKIŞMASINA NE İYİ GELİR?

Gaz sıkışması bağırsak bakterilerinin yutulan havayla beraber tüketilen yiyecekleri fermante etmesi sonucunda hem midede hem de bağırsaklarda oluşur. Karın bölgesinde oluşan gaz sıkışması kişiyi rahatsız eder. Sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan gaz sıkışmasına iyi gelen şeyler arasında ilaç tedavisi, sağlıklı beslenme, papatya ve zencefil gibi doğal çaylar yer alır. Gaz sıkışmasını önlemek için sırtınıza masaj yaptırabilirsiniz. Kısa sürelide olsa etkili bir formüldür.

GAZ SIKIŞMASI NASIL GEÇER?

Gaz sıkışması sağlıklı beslenme ve düzenli sporla geçebiliyor. Çok şiddetli gaz sıkışması sancılı olabiliyor. Bu gibi durumlarda uzman doktora başvurmak gerekiyor. Hava yutulması neticesinde vücutta bir gaz oluşumu meydana gelir ve bunun sonucunda gaz sancıları söz konusu olabilir. Bununla birlikte süt içtikten sonra süt ürünlerine karşı hassasiyet gösterenlerde gaz sancısı oluşma ihtimali daha yüksektir. Kabızlıkta gaz sıkışması yapıyor. Tuvalet ihtiyacı giderildiğinde ya da gaz vücuttan atıldığında sancıda azalma olur.

BAĞIRSAKTA GAZ SIKIŞMASI HALİNDE NELER YAPILMALIDIR?

Bağırsaklarda oluşan gaz sıkışması günlük rutin işlerin yapılmasını kötü yönde etkiler. Vücuttan atılma hissi oluşan gaz birikmesi sonucunda doğal tedavi yöntemleri araştırılıyor. İşte Bağırsakta gaz sıkışması halinde yapılması gerekenler;

Zencefil

Nane çayı

Papatya çayı

Bal kabağı

Kimyon

Mandalina kabuğu

Elma sirkesi

Egzersiz

GAZ SIKIŞMASINA İYİ GELEN YEMEKLER VAR MI? GAZ SIKIŞMASINA ÇÖZÜM VAR MI?

Vücutta oluşan gaz sıkışması hemen hemen herkeste görülebiliyor. Gaz sıkışması yaşayan kişilerin sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Gaz sıkışmasına engel olmak için ilk olarak yeme içme alışkanlıklarında değişiklikler yapılmalıdır. Özellikle probiyotik açıdan zengin besinlerin tüketimine özen gösterilmelidir. Gaz sıkışmasına iyi gelen yemekler arasında zencefil, nane ve rezene yer alıyor.

GAZ SIKIŞMASI NERELERE VURUR? GAZ SIKIŞMASI KAÇ GÜN SÜRER?

Gün içinde gaz sıkışması yaşamak oldukça normaldir. Mide-bağırsak sisteminde belirli miktarda gaz bulunmaktadır. Gaz sıkışması sindirim sistemindeki gazın birikmesi nedeniyle karın rahatsızlığı yaratmasıdır. Gaz sıkışması ağrısı karına ve mideye vurur. Gaz sıkışması doğal tedavi yöntemleriyle geçebildiği gibi ilaçta kullanılabiliyor. Gaz sıkışmasının kaç gün sürede geçeceği bilinmiyor. Uzman doktor sizi bu konuda bilgilendirebilir.

GAZ SIKIŞMASINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Gaz sıkışmasına iyi gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kürü aşağıda yer alıyor.

Malzemeler;

1 tutam süpürge otu

1-2 yudum su

Hazırlanışı;

Süpürge otunu dövün.

1 yudum su ile yutun.

Malzemeler;

1 tutam ebegümeci (iri olanlarını tercih ediniz)

1 bardak su

Hazırlanışı;

Tepeleme bir tatlı kaşığını 1 bardak suda ile yutun. Günde 2 defa çayını yapıp içildiğinde huzursuz bağırsak sendromuna da iyi gelir. 15 gün devam edilir.

GAZ SIKIŞMASI SIRT AĞRISI YAPAR MI?

Gaz sıkışması sırt ağrısı yapabiliyor. Sırtınıza masaj uygulatırsanız gaz sıkışması ağrısını hafifletebilirsiniz.

MİDEDE GAZ SIKIŞMASI NEDİR NE NASIL GİDERİLİR?

Günlük hayatta yaşanan stres ve sıkıntılar midede gaz sıkışmasına sebep olabiliyor. Asitli yiyecekler, aşırı yağlı yemeklerde gaz sıkışmasını tetikliyor. Fazla gazı atmak için sık yellenme, sık geğirme kaçınılmazdır, ötesinde vücut için yararlıdır, sorunun büyümesini engeller. Düzenli beslenme ve sporla midedeki gaz sıkışması geçiyor.

GAZ SIKIŞMASI MİDE BULANTISI YAPAR MI?

Vücutta oluşan gaz sıkışması mide bulantısı ve halsizliğe sebep oluyor.

GAZ SIKIŞMASI NEDEN OLUR?

Gaz oluşumunu azaltmak ve vücuttan atılmasını hızlandırmak için bazı doğal yöntemlerden ve besinlerden yardım alabilirsiniz. Yemeklerden sonra yavaş adımlarla yürümek ve hafif fiziksel aktiviteler gazın vücuttan atılmasını kolaylaştırabilir. Gaz sıkışması nedenleri arasında;

Hazımsızlık Yutulan hava Çölyak hastalığı yer alıyor.

GAZ SANCISI NASIL OLUR?

Gaz sancısı karın bölgesindeki şişkinlikle kendini gösterir. Şiddetli gaz sancılarında uzman doktora başvurmak gerekir. Uzman doktorun vereceği tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.