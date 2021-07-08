Gözdeki ağrıya ne iyi gelir? Bitkisel ve doğal ağrı kesiciler ile göz ağrısı nasıl geçer?

Gözler insan vücudu için önemi sorgulanamayacak değerde organlardır. Bundan dolayı gözlerimizde meydana gelebilecek herhangi bir rahatsızlık geri dönüşü olmayacak hastalıklara davetiye çıkarabileceğinden, gözlerinde ağrı yaşayanlar arama motorlarında göz ağrısına ne iyi gelir? şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyorlar. Göz ve göz ekleri olarak tabir edilen köz kapakları ile sinirlerinin sağlam olarak görevlerini yerine getirebilmeleri için bakımlı tutmak ve belirli periyotlarda doktor kontrolüne gidilmesi gerekmektedir. Peki, Göz ağrısına ne iyi gelir, bebeklerde göz iltihabına ne iyi gelir? İşte tüm merak edilenlere ilişkin bilgiler…

GÖZ AĞRISINA VE ACIMASINA NE İYİ GELİR?

PATATES

Çiğ patatesin cilt sıkılaştırma özelliği bulunmaktadır. Bu özelliğin yanı sıra gözlerdeki iltihap ve kaşıntı sorununun tedavisinde ve semptomların azaltılmasında önemli oranda etkisi bulunmaktadır. Pişirilmemiş olan patatesi temizleyerek dilimlere ayırın ve ardından buzdolabına koyun. Patateslerin kararma özelliği bulunduğundan dolayı suyun içerisinde dolapta bekletin ve soğuk olan patateslerden iki dilim alarak gözlerinizin üzerine koyun.

SALATALIK

Salatalık bünyesinde barındırdığı vitamin ve mineraller vücut için genel olarak faydalı olduğu gibi cilt için de oldukça önemli yararları bulunmaktadır. Gözlerde meydana gelen kaşıntılar için de oldukça fayda sağlayan salatalık tahriş ve şişlik gibi rahatsızlıklara da birebirdir.

Salatalığı göz ağrısı yahut kaşıntısının tedavisinde kullanacaksanız salatalığın tamamının kabuklarını soyun ve dilimlenmiş biçimde 2 tanesini gözlerinizin üzerine yerleştirerek 15 dakika bekletin…

SOĞUK KOMPRES

Soğuk kompres gözlerde meydana gelen ağrılarda olumlu sonuçlar verirken ağrıların oluşturduğu kızarıklık ve şişliklere de iyi gelmektedir. Ancak soğuk kompres uygularken oldukça dikkatli olunmalıdır. Soğuk cismi İnce bir tülbente sararak uygulamak daha sağlıklı olacaktır. Soğuk kompres için ince dokunmuş bir tülbenti soğuk suya batırdıktan sonra ıslak bezle göz çevresine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay insan vücudu için oldukça faydalı çay türlerinden biridir. Gözde meydana gelen kaşıntı ve iltihapların tedavisinde kullanıldığında iyileşme sürecinde gözle görülür bir hızlanma görülmektedir. Öte yandan gözlerde mikrobik bir durum bulunuyorsa iyileşme gösterecektir.

GÖZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Göz ağrısının en yaygın tedaviler şunlardır,

Antibiyotikler

Antihistaminikler

Göz damlaları

Kortikosteroidler

Evde bakım

Gözlük

Sıcak kompres

Göz banyosu yapmak

Ağrı kesici ilaçlar

Cerrahi müdahale

GÖRME KAYBINA İYİ GELEN GÖZ SİNİRLERİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİLER

Yumurta

Ceviz

Havuç

Kuruyemiş

Balık

Avokado

Baklagiller

Süt

Ispanak

Turp

Biber

Yabanmersini

Brokoli

Çilek

GÖZ KAPAĞI AĞRISI VE İLTİHABI NASIL GEÇER?

Göz kapağınızda iltihap oluştuysa ve göz iltihabına nelerin iyi geleceğini merak ediyorsanız, acilen doktor kontrolüne gitmeniz gereklidir. Hekim tarafından yapılacak tetkik ve kontroller sonucunda teşhis konularak göz kapağınızda meydana gelen iltihaplanmaya ilişkin ilaç tedavisine başlanabilir ve meydana gelebilecek daha tehlikeli rahatsızlıklara karşı tedbir alınmış olacaktır.

BEBEKLERDE GÖZ İLTİHABINA NE İYİ GELİR? BEBEKLERDE GÖZ ENFESKİYONU NASIL GEÇER?

Bebeklerde göz iltihabı belirtilerine rastlanıyorsa derhal bir sağlık kuruluşuna giderek bebeğin göz muayenesinden geçirilmesini sağlamak gerekmektedir. Doktor tarafında yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

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