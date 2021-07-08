Güneş D vitamini açısından hem kemikler hem de vücut için doğal bir mucizedir. Ancak güneşte uzun süre kalmak ya da güneşe karşı hassasiyet olması güneş yanığı problemi yaşamanıza neden olur. Yaz aylarında kişilerin sık sık karşılaştığı güneş yanığı durumunda kremler kullanılabilirken, kimi kişiler doğal tedavi yöntemlerini tercih eder. Bu kapsamda güneş yanığına iyi gelen kremler ve tedavi yöntemlerini sizler için hazırladık.

GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELEN KREMLER

Güneş yanığına iyi gelen pek çok farklı krem bulunmaktadır. Bu kremleri evde doğal yöntemler ve malzemeler ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ancak hazırladığınız doğal kremlerin yanık derecesine uygun olmasına, ileri derece güneş yanıklarında doktorlar tarafından verilen kremleri kullanmaya özen göstermelisiniz. Basit güneş yanıkları için soğuk süt, siyah çay posası, zeytinyağı, yoğurt ve salatalıktan elde edilen kremler en çok tercih edilen yöntemlerdir.

GÜNEŞ YANIĞI KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Güneşin zararlı ışınlarına uzun süreli maruz kalındığı takdirde oluşan güneş yanığı kısa bir süre sonra cildinizin kaşınmasına ve yanmasına neden olur. Ardından yanığın olduğu bölgede deri dökülmesi ve kuruma meydana gelir. Bu süreç 1 haftada tamamlanır. Güneş yanığının iyileşmesi ile birlikte oluşan kaşıntı da azalır ancak bu rahatsız edici kaşıntı durumunu ortadan kaldırmak için farklı tedavileri tercih edebilirsiniz. Güneş yanışı kaşıntıları için güneş kremi, kaşıntı kremleri, ağrı kesici ve antibiyotik kullanabilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanığına iyi gelen pek çok madde bulunur. Evde güneş yanığı tedavisinde yoğurt ve diş macunu en çok kullanılan yöntemdir. Ancak bu uygulamaların ileri derece olmayan güneş yanığı durumlarında kullanılabileceği unutulmamalıdır. Güneş yanığı olduktan sonra cilt her zaman nemli tutulmalıdır. Bu nemliliği sağlamak için lavanta yağı ya da salatalık kullanabilirsiniz. Bir diğer basit yöntem ise sık sık vücudu soğuk duş altında tutmaktır. Soğuk su deriyi onarır. Eğer elma sirkesi ile seyreltilen soğuk suyu ince bir bez yardımı ile yanığın olduğu yerlere koyarsanız bu da iyileşmeyi hızlandıracaktır.

GÜNEŞ YANIĞI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Güneş yanığının iyileşme süreci yanığın derecesine göre değişiklik gösterir. En az 5 gün en fazla 15 gün arasındaki sürelerde güneş yanığı iyileşebilir. Uygulanan krem ve doğal tedaviler ile bu iyileşmenin süresi kısalabilir.

GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?

Güneş yanığının geçmesi için ilaç, antibiyotik ve kremler sıklıkla kullanılır. Bunun yanı sıra evde doğal yöntemler ile tedavi uygulamak isteyen kişiler, güneş yanığına ne sürülür sorusunu araştırır. İşte her yerde kolaylıkla bulunabilecek ürünler ile evde güneş yanığının iyileşmesi iiçinuygulanacak yöntemler şunlardır: