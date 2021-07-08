Ihlamurlar Ne Zaman Çiçek Açar? Ihlamurlar Hangi Ayda Çiçek Açar?

Ebegümecigiller familyasından Tilia cinsini oluşturan ıhlamur, dünyada 40 farklı türde yetişebilen hoş kokulu bir ağaç türüdür. Yetişme yerleri genellikle sahil kenarlarıdır. Beyazımsı ya da sarımsı renkte yılın belirli dönemlerinde çiçek açar. Çiçek sayısının 35'e kadar çıktığı düşünülmektedir. Çiçekleri Haziran ve Temmuz aylarında kurutularak, çay olarak tüketilmektedir.

IHLAMURLAR NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

30 metreyi bulan boyu ile Anadolu'nun heybetli ağaçları arasında ıhlamurlar yer alır. Ilıman iklim kuşağında yetişen, kışın yapraklarını döken ağaç türlerindendir. Bir ıhlamur ağacının ömrü yaklaşık 1000 yıl kadardır. Kışın yapraklarını döken ıhlamur ağacı baharın gelişi ile birlikte diğer bitki türleri gibi yeniden çiçek açar. Bu yüzden ilkbahar mevsiminde çiçek açar diyebiliriz.

IHLAMURLAR HANGİ AYDA ÇİÇEK AÇAR?

Ihlamurlar yeteri kadar sulandığı ve uygun gübreleme yapıldığı zaman 5 ve 10 yıl arasında büyüme göstererek çiçek açmaya başlar. Olgunlaşan ıhlamurlar Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçek açmaya başlar.

IHLAMUR AĞACI ÇİÇEK AÇMAZ MI?

Ihlamur ağacı yeteri kadar sulanırsa ve bakımı doğru yapılırsa, 5 ve 10 yıl arasında büyüme ve çiçeklenme gösterecektir. Çiçek açmazsa yanlış toprak, gübreleme ve sulama işlemi yapılmış olabilir.

IHLAMUR AĞACI HANGİ AYDA TOPLANIR?

Ihlamur ağacı olgunlaştıktan sonra Haziran ve Temmuz aylarına toplanmaya başlanır. Ihlamur çiçeğinin açılıp saçılmadan toplanması gerekir.

IHLAMUR NASIL TOPLANIR?

Ihlamur ağacının hasat dönemi geldiğinde dikkatlice toplamanız gerekir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ihlamur toplanırken çiçeklerin sap kısmındaki ince ve uzun yaprakları ile birlikte toplanır.

Ihlamurun büyük yeşil yapraklar toplanmaz.

Ihlamur çiçeğinin açılıp saçılmadan toplanması gereklidir.

IHLAMUR ÇİÇEK AÇMADAN TOPLANIR MI?

Ihlamurun etkin maddesi çiçeğin içindedir. Bu çiçeğe tutunan yeşil yaprakları ile beraber toplanır. Ihlamur ağacı olgunlaştıktan sonra yani çiçek açtıktan sonra toplanması gereklidir.