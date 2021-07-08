Kestane Ne Zaman Toplanır? Kestane Hasadı Ne Zaman Yapılır?

Kayıngiller familyasına ait bir meyve olan kestane, hem tadı ile hem de görüntüsü ile insanları mest etmektedir. İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde de tüketimi tercih edilen bir meyvedir. Bu meyvenin yetiştiriciliği konusunda da pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu yazıda kestane yetiştiriciliği hakkında merak edilenleri bulacaksınız

KESTANE NE ZAMAN TOPLANIR?

Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane; yetiştirilmesi, toplanması oldukça zor bir meyvedir. Yemesi ve tadı oldukça güzeldir ayrıca vücut için de pek çok yararı bulunmaktadır. Kestane ağaçlarda sonbaharın başlarında olgunlaşmaya başlamaktadır. Ekim ve kasım aylarında ise kestane meyvesinin hasadı yapılmaktadır. Büyükşehirlerin merkezlerinde pek yetişmese de kırsal kesimlerde kestane ağaçlarına sıkça rastlanmaktadır.

KESTANE HASADI NE ZAMAN YAPILIR?

Kış mevsiminde neredeyse her köşe başında satılan ve içimizi ısıran bir meyve olan kestanenin hasadı ekim ve kasım aylarında yapılmaktadır. Ekim ve kasım aylarında yapılan hasadın pazara ve tüketiciye sunulması ise Aralık ayını bulabiliyor.

KESTANE DİKENİNDEN NASIL AYRILIR?

Kestane yemesi çok keyifli ve tadı çok güzel bir meyve olmasına rağmen ayrıca çok da zahmeti olan bir meyvedir. Kestanenin toplandığı sırada üzerinde büyük bir diken topluluğu bulunmaktadır. Toplarken bu sebeple dikkatli olunması gerekmektedir. Bu dikeni kestaneden ayırmak için ise öncelikle diken batmaması için ellerinize eldiven giymeniz önerilmektedir. Daha sonra da kestaneleri açıp dikenini çıkabilirsiniz. Eğer kestaneyi eliniz ile açamazsanız sert bir cisimle açıp dikenini ezdirip dikenin kestane içerisinden çıkmasını sağlayabilirsiniz.

KESTANE EN ÇOK HANGİ İLDE OLUR?

Kestane ağaçlarının iyi bir şekilde yetişebilmesi için yetiştiği alana sıcak ve ılıman koşullar hakim olmalıdır. Özellikle nemli ve sıcak hava koşullarını seven kestane ağacı için Türkiye'de en uygun bölgeler Marmara, Ege ve Doğu Karadeniz Bölgeleridir. Türkiye'de kestane üretiminin %70'e yakını Ege Bölgesinde olmaktadır. En çok kestane yetiştirilen il ise Aydın olarak karşımıza çıkmaktadır.