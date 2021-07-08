Limon Ağacı Ne Zaman Çiçek Açar? Limon Ağacının Çiçek Açması İçin Ne Yapılır?

Limon ağacın elipsoidal sarı meyvesi dünya çapında mutfak ve mutfak dışı amaçlarda kullanılmaktadır. Özellikle yazın limonatası yapılarak meyve suyu için kullanılır. Limonda yüzde 5 ila yüzde 6 sitrik asit olup pH'ı ise 2.2 olarak hesaplanmıştır ve bu nedenle ekşi bir tadı vardır. Bu aromasından dolayı limon yetiştiriciliği ülkemizde büyük öneme sahiptir. Limonun çiçek açması ile beraber hasat dönemi beklenir.

LİMON AĞACI NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Limon ağacının en önemli özelliği tüm yıl boyunca hem çiçek açması hem de meyve taşımasıdır. Ilıman iklim bitkisi olduğu için güneş sıcaklığın ilk belirgin olduğu mevsim ilkbaharda çiçeklenmeye başlar. Bu çiçekler çevreye güzel koku salar ve beyaz renginde olurlar. İklim şartları o sene iyiyse çiçeklenme eğilimi bütün yıl boyunca devam edecektir. Tarımda buna yediverenlik özelliği denir.

LİMON AĞACININ ÇİÇEK AÇMASI İÇİN NE YAPILIR?

Limon ağaçlarının ekildiği yerde su iyi akıntılı, derin, killi ve humuslu topraklar olması gerekir.

Toprak işlemesi 10 cm derinlikte ki tabakada yapılmalıdır.

Limon ağacı sıcak iklimi sever. Limon ağacının gelişimi 12 derece ile 23 derece arasında başlar ve gelişir.

Hava sıcaklığının -8 derecenin altıda düşen yerlerde limon ağacı yetişemez.

Nem oranı belirli seviyelerde olması gerekir.

Havanın çok rüzgarlı olduğu bölgelerde yetişmez.

Dayandığı en yüksek sıcaklık ise 45 derecedir.

Limon ağacının çevresi ilkbahar döneminden itibaren 15 ile 20 gün aralıklarla yüzeysel olarak çapalanmalıdır.

Sulama, budama ve gübreleme işlemi doğru bir şekilde yapılmalıdır.

LİMON AĞACI KAÇ YIL SONRA MEYVE VERİR?

Limon fidanı toprağa ekildikten sonra ve bakımı doğru yapıldığı taktirde 2 sene içerisinde meyve alabilirsiniz. Bazı limon fidanlarını elde etmeniz ortalama 3-4 seneyi bulabilir.

DİKENLİ LİMON AĞACI MEYVE VERİR Mİ?

Hemen hemen tüm limon cinsleri dikenlidir. Bazı limon ağacı fidanken az dikenli, beyaz dikensiz yapıda olmasına rağmen ağaç formuna geldiğinde dikenleri az veya çok ortaya çıkmaya başlar.

LİMON AĞACI NE ZAMAN BUDANIR?

Budama işlemi diğer ağaç türlerinde olduğu gibi limon ağacında da önemlidir. Doğru budama yaparsanız ağaçtan daha çok verim alabilirsiniz. Eğer limon ağacının verimi düşmüşse budama yaparak verimi arttırabilirsiniz. Limon ağacı budama Ekim ayının sonu Kasım ayının başlarında yapılması gerekir. Çiçeklenme döneminde kesinlikle budama yapmayın. Budama yapılmadan önce bütün meyveleri toplayın. Kuru olan dallar ve yere bakan dallar kesilmelidir. 4 ile 5 cm'den büyük dallar kesilerek budamaya devam edilir. En alt dala kadar her dal diğerinden büyük olacak şekilde budanmalıdır.