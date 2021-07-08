Patates Ne Zaman Toplanır? Patates Hangi Ayda Ekilir, Hangi Ayda Toplanır?

Patates genelde bütün yıl bulunan dünyada en sık tüketilen 4. Besindir. Patates bir kök sebzedir ve herkesin mutfağında sıkça kullanılan bir sebzedir. Patates yetiştirmek isteyenler ise patatesi ilkbahar aylarında toprağa ekmeleri gerekmektedir. Patatesi toplamak için ise ekilme zamanından 2,5 – 4 ay kadar beklemeleri gerekmektedir.

PATATES NE ZAMAN TOPLANIR?

Mutfağımızdan asla eksilmeyen sebzelerden birisi olan patates hem yetişkinler tarafından hem de çocuklar tarafından oldukça sevilmektedir. Patates sebzesini kendi yetiştirmek istenler ise toplanma zamanını merak etmektedir. Patates toplama zamanı patates ekiminden 2,5 – 4 ay sonra yapılmaktadır. Patateslerin ilkbahar aylarında ekildiğini düşünürsek patatesler Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında toplanılmaktadır.

PATATES HANGİ AYDA EKİLİR?

Ülkemizde patates en çok tüketilen sebzelerden bir tanesidir. Hem yemekleri hem de kızartması ile mutfağımızdan hiçbir zaman eksilmeyen bir sebzedir. Patates ülkemizde tüketim sırası olarak yukarılarda yer almaktadır. Mutfağımızdan hiç eksilmeyen bu sebzeyi ekme zamanı ise İlkbahar aylarıdır. Toprak ısısı 8-10 derece olduğu zaman, donların sona erdiği zaman yani Şubat Mart ayları arasında ekilmelidir.

PATATES HANGİ AYDA TOPLANIR?

Evde en çok kullanılan sebzelerden bir tanesi olan patates, uygun şartlar sağlandığı takdirde ekildikten 2,5 – 4 ay sonra hasat edilir. Bu zaman ay olarak Nisan ortası ile Temmuz ayı arasını kapsamaktadır. Patates türüne ve yetiştirilmesine göre bu süre değişebilmektedir. Patatesin toplanacağını yaprak ve sapların kuruduğu zaman, patates yumruların normal boyuta ulaştığı zaman ve kabuğunun sertleşip kalınlaştığından anlayabilirsiniz. Patates hasat edilirken dikkatli olunması gerekmektedir.

PATATES ÇİÇEK AÇINCA NE OLUR?

Patates ekildikten sonra iyi bir şekilde bakıldıysa zamanı gelince sebzeler vermeye başlayacaktır. Patatesin sebze vereceğini anlamak için bir yol ise patatesin çiçek açmasıdır. Patates çiçek açtığı zaman patatesi hasat zamanı yaklaşmış demektir. Bu süreçte çiçekte gözlemleyeceğiniz her olan patates yumrusu için de geçerlidir.

PATATES NASIL SULANIR?

Mutfağımızın vazgeçilmez sebzesi olan patates, yetiştirilirken en önemli etmenlerden bir tanesi de patatesin sulanmasıdır. Patates sulama işlemi genellikle damla sulama metodu ile yapılmaktadır. Patates, yumrularını toprak altında yetiştirdiğinden devamlı tavlı ve su stresi olmayan bir toprak yapısı istemektedir. Böyle olmadığı taktirde verim düşer ve yumrularda şekil bozuklukları ortaya çıkar. Yumruların şişmeye başladığı dönemde patatesin suya olan ihtiyacı artar. Bu zamandan itibaren patates yumrularına 4-5 gün arayla su verilmesi gerekir. Hasat zamanından 15 – 20 gün önce yumruların olgunlaşması ve kabukların sertleşmesi için su verilmesi bırakılır.

PATATES KAÇ GÜNDE YETİŞİR?

Patates yetiştirilmesi dikkat gerektiren bir sebzedir. Patates yetiştirmede her şey olması gerektiği gibi yapıldığında patatesler 2,5 – 4 ay içerisinde yetişmektedir. Bu ise 70- 120 gün gibi bir zaman yapmaktadır. Yani patateslerinizi ektiğiniz zamandan 70- 120 gün sonra patateslerinizi toplayabilirsiniz.

PATATES YETİŞTİRMENİN PÜF NOKTALARI