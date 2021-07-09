Arı sokmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Arı sokunca ne yapılır ve şişliği ne kadar zamanda iner?

Arı sokması nasıl geçer ve arı somasına ne iyi gelir gibi sorular evde bu soruna çözüm üretmek isteyeyen kişiler trafından merak ediliyor. Arı sokmasının en tehlikeli yanı alerjidir. Arı zehrine alerjisi olan biri için sonuç ölümlü olabilir. Anafilaksi denilen reaksiyon bu durumda oluşur. Alerji kendisini nefes darlığı, göğüste sıkışma ve vücut bölgesinde kızarıklar olarak gösterir. Böyle durumlar çok ciddi olduğu için en yakın sağlık kuruluşuna görünmelisiniz. Bağışıklık sisteminin hassas olduğu zamanlarda bir tane arının sokması bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Bazı arıların zehir kesesi vardır. Bunlar dişi ve işçi arılardır. Arı insanlar karşılaştığında savunma mekanizmasını devreye sokar. Zehir kesesinde bulunan iğneyi insan vücuduna batırarak zehri akıtır. Bal arıların zehri eşek arılarının zehrine göre daha az etkilidir. Bir tane eşek arının insanı sokması ölümcül olabilir. Bu tarz durumda hafif çözümler yerine en yakın sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Peki, arı sokması nasıl geçer?
Arı sokmasında şişliğin geçmesi için bölgesel olarak yöntemler vardır. Bunlar arı zehrinin etki ettiği bölgeye göre değişir.
Arı sokması durumunda bazı reaksiyonlar baş gösterir. Özellikle kaşıntı kaçınılmaz olur. Eğer yaralı yeri kaşırsanız şişlik ve enfeksiyon riskini arttırırsınız. Diğer bir yöntem olan buzu direk tene değirmeden yaralı bölgeye uygulamalısınız. Yoksa yanık oluşturabilir. Arı sokması nasıl geçer? İşte yanıtı…
Arı sokmasında ne yapmalı, ne yapmamalıyız? Bu konuya değinmek gerekirse; arı sokmasının alerjik gibi ölümcül bir etkisi olduğu için ilk yardım tedbirlerinin önceden bilinmesi gerekir. Arıya karşı alerjinizin olup olmadığı önceden bilmeniz ve yanınıza arı zehrine karşı alerji ilacı taşımanızda fayda vardır.
Arı sokması tedavisi için ilk yardım oldukça önemlidir. Alerjik durumun oluşup oluşmadığını anlamamız gerekir. Şu adımları uygulayabilirsiniz…
Vücudumuzun her yerinde şişlik, kızarıklık ayrıca mide bulantısı, solunum zorluğu varsa alerji olmuşsunuzdur demektir. Acil bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir.
Alerjik olmayan durumlarda ilk yardım ise:
Arı sokmasına karşı evde uygulayabileceğimiz bazı doğal yöntemler vardır. Fakat bu yöntemler arı sokmasının oluşturduğu semptomları geçirmez hafifletir. İşte evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler:
Bal, bitkisel yağlar, elma sirkesi, ıslak aspirin tableti, aloe vera, kekik, hamamelis ve çay ağacı, su karbonat, soğan, yoğurt, sarımsak, maydanoz, lavanta yağı
Arı sokmasında ileri derece alerjik reaksiyon olmazsa ağrılar genel olarak 1-2 saat içerisinde hafifler. Fakat arı sokmasından sonra şişlik genel olarak 24-48 saat arasında inmeye başlar. Şişlik 2 günde geçmezse mutlaka doktora gitmeniz gerekir. Şişkinlik olduğunda kaşıntılar başlar. Aşırı kaşıntı durumunda yoğurt sürerek kaşıntıyı alabiliriz. Ya da krem sürerek kaşıntıyı önleyebilirsiniz.