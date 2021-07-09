Bağırsak iltihabına ne iyi gelir? Kalın ve ince bağırsak iltihabı neden olur, belirtileri nelerdir?

Bağırsak iltihabı belirtileri nelerdir? Tıptaki adıyla kolit hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık bulaşıcı olan ve olmayan çeşitleri bulunmaktadır. Erken teşhisin çok önemli olduğu bu hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilir. Öte yandan, bağırsak iltihabı tedavisinde erken teşhis hastalığın ilerlememesi ve sorun çıkarmaması açısından oldukça önemlidir. Peki, kalın-ince bağırsak iltihabı neden olur, tedavisi nasıl yapılır? Haberimizin içerisinden bu soruların yanıtını bulabilir, aynı zamanda bağırsak iltihabı ilaçları ve bitkisel tedavisi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz…

BAĞIRSAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR, NE İYİ GELİR?

Bağırsak iltihabı, bilinen en yaygın sindirim sistemi rahatsızlıkları arasındadır. Tedavi edilmediği takdirde daha kötü sonuçlara yol açabilecek olan bu hastalıkta erken teşhis oldukça önemlidir. Bu noktada pek çok kişinin merak ettiği konular arasında 'Bağırsak enfeksiyonu kaç günde geçer ve bağırsak iltihabı kansere yol açar mı' soruları bulunuyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

KALIN VE İNCE BAĞIRSAK İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bilinen en önemli özelliklerinden bir tanesi karın bölgesinde kramplar oluşmasıdır.

Vücutta ani kilo kayıpları görülebilir

Ateş, terleme, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar baş gösterebilir.

Dışkıda kan ve mukus görülebilir

Makatta akıntı

Anemi

Titreme

Cilt rahatsızlığı

Cilt ve göz iltihabı

Döküntüler

BAĞIRSAK İLTİHABI NEDİR?

Tıpta adı kolit olarak da bilinen bağırsak iltihabı bağırsağın içinde bulunan ince zarın iltihaplanması sonucu bağırsağın etkin olarak görevini getirememesi sonucunda oluşur. Erken teşhis bu rahatsızlıkta oldukça önemlidir. Çoğunlukla gıda zehirlenmelerine bağlı olarak meydana geldiği bilinen bağırsak iltihabının farklı nedenleri de olabilir.

BAĞIRSAK İLTİHABI NEDEN OLUR?

En bilinen sindirim sorunları arasında bulunan bağırsak iltihabının kesin olarak oluşum nedeni bilinmemektedir. Ancak olası faktörler arasında yenilen bilinmeyen besinler, çevresel ve genetik faktörler bu iltihabın oluşumunda etkilidir. Ayrıca, erken teşhis bu rahatsızlıkta oldukça önemlidir. Bozuk gıdaların içerisinde bulunan mikroplar bağırsaklara yapışarak bu hastalığı tetiklemekte etkili olur.

BAĞIRSAK İLTİHABI NASIL TEDAVİ EDİLİR? BAĞIRSAK İLTİHABI BİTKİSEL TEDAVİSİ

Bağırsak iltihabında tedavi yöntemleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu noktada doktora danışıldıktan sonra hastalığın nedeni öğrenilmeli ve ona göre bir tedavi yöntemi izlenmelidir. Bol miktarda su içmek bu noktada uzmanlar tarafından kesin olarak önerilmektedir. Öte yandan belli ilaçlar ile tedaviden sonuç alınmaya çalışılır.

Bu noktada doktorların üzerinde en çok durduğu konu ise tedavi yaparken kullanılan ilaçlarda yan etkisi en az olanları tercih etmektir.

Doğal tedavi yöntemleri