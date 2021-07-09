Bir hastalık belirtisi olarak görülen öksürme farklı nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Bebeklerde de öksürük sık rastlanan bir durumdur. Yemek yeme sırasında, emzirmede bebeğin boğazına süt kaçması gibi basit nedenler de öksürüğe yol açabilir. Bu gibi durumlarda eğer boğaza bir cisim kaçmadığından eminseniz doğal yöntemlerle öksürüğün geçmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bronşit, Nezle gibi solunum yollarında meydana gelen öksürmelerde doktor kontrolü ihmal edilmemelidir. Bu yazımızda bebeklerde öksürük nasıl geçer ve neler yapılmalıdır? sorularının cevabını sizler için derledik.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Bebeklerde meydana gelen öksürük durumlarında antibiyotik kullanılmamalıdır. Kimi ebeveynler öksürük şurubu tercih etse de doktor onayı olmadan bebeğe içirilmemelidir. Bebeklerde öksürük olması durumunda evde doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. Bu yöntemler arasında eğer kuru bir öksürük var ise bebeğin solunum yollarını nemlendirmelisiniz. Bebeğin tutulduğu ortamın hava kalitesi de temiz ve ferah olmalıdır. Aynı zamanda öksürük için bebeği buhar banyosunda tutabilirsiniz. Bu buhar solunum yollarının açılmasına yardımcı olacaktır. Ek olarak öksüren bebeği yatırmamalı, dik tutmalısınız.

Kuru öksürük için solunum yollarını nemli tutmak önemlidir. Bunun için sıvı tüketimi bu süreçte iyi gelecektir.

Bulunduğunuz ortam çok kuru ise nemlendirici cihazları kullanarak ortamı nemlendirebilirsiniz.

Sıcak duştan sonra çocuğunuzla birlikte bir müddet banyoda kalın. Buharın etkisiyle solunum yolları açılacaktır.

Balgam varsa bebeği yüzüstü yatırarak hafifçe sırtına vurabilirsiniz. Balgamın dışarı atılmasını sağlar.

Bebeklerde gece öksürüğü için yattığı yastığı biraz yükseltin. Akıntıların aşağı yönlü olmasını sağlayarak nefes almasını kolaylaştırırsınız.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bebeklerde öksürük tedavisi için doğal karışımlar tercih edebilir. Bebeklerde öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır.

Karabiber ve pekmezi karıştırarak bebeğe içirilir. Ancak bu karışımın kullanımı için 1 yaş altı önerilmez.

Pekmez tereyağı ile karıştırıldığında da öksürüğe iyi gelir. Burada tereyağı, pekmez ve suyun kaynatılarak içilmesi öksürüğün kesilmesini sağlar. Ancak 6 ay sınırına dikkat etmelisiniz.

Bitki çayları içerisinde karanfil, tarçın ve elma kabuğu, limon ve ıhlamur yaprağı karışımını 12 ayı geçen bebeklerde kullanabilirsiniz. Ihlamur yaprağını ayva yaprağı ile kaynatarak da tükettiğinizde sonuç alabilirsiniz. Bu karışımlar bebekler için doğal öksürük şurubu olarak kabul edilir.

BEBEKLERDE BALGAMLI ÖKSÜRÜK BİTKİSEL TEDAVİSİ

Solunum yolları henüz tam gelişmemiş ve hassa olduğu için dış etkenlerden kaynaklı kolaylıkla tahriş olunabilir. Bu da bebeklerde balgamlı öksürüğe yol açar. Balgamlı öksürük yetişkinlerde meydana geldiği takdirde yoğun öksürme ile bu balgamın çıkarılması sağlanır. Ancak bebekler için aynı durum söz konusu olmadığı için farklı uygulamalar yapılmalıdır. Bu yüzden balgamlı öksürük görüldüğünde bebeğin boğazını yumuşatacak yöntemler kullanılmalıdır. Doğal yöntemler ve bitki çayları n fazla tercih edilen yöntemler olsa da bunun için bebeklerin az 6 ayı doldurmuş olması gerekmektedir. Bu yüzden bitkisel yöntemleri kullanamadığınız durumlarda bebeğin vücudundan balgamı atması için sık sık su içirmelisiniz. Balgam sökme etkisi olan çörek otu suyu da balgamın çıkması için kolaylaştırıcı bir destek sağlar.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ

Hatmi çiçeğini Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu çocuklarda iyi gelen yöntem olarak önermektedir.

4-5 adat Hatmi çiçeği tomurcuğunu hazırlayın. Yarım bardak bir suyun içine hatmi çiçeği tomurcuğunu ekleyin. Ocağa koyarak kaynatın ve ılımaya bırakın. Daha sonra çocuğunuza içirin. (3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.)

BEBEKLERDE HIRILTILI ÖKSÜRÜK

Bronşit: Bronşit soğuk algınlığından kaynaklanır ve hırıltılı öksürüğe yol açar.

Krup: Ses tellerinde meydana gelen bir enfeksiyondur. Ses tellerine zarar vererek hırıltılı öksürüklere neden olabilir.

Astım: Bebeklerde astım soğuk algınlığı ve kronik olarak meydana gelebilir. Göğüs kafesine baskı yapan bu hastalık nedeni ile zorlanan bebekler hırıltılı bir şekilde öksürür.

Reflü: Bebeklerde hırıltılı öksürüğe yol açan nedenlerden biri de reflüdür. Midede yemek birikmesinden sonra oluşan asit yemek borusuna kaçabilir. Bu da hem öksürüğe hem de hırıltıya sebebiyet verir.

BEBEKLERDE ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Bebeklerde öksürük nedenleri farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bebeklik dönemi gelişim ve vücudun ortama alışma evresi olduğu için birçok neden öksürüğe neden olabilir. Özellikle kuru öksürük, balgamlı öksürük ve geçmeyen kronik öksürükler bebeklerde ortaya çıkan öksürük çeşitlerine örnektir. İşte bebeklerde öksürük sebepleri:

Solunum yollarının tahriş olması

Soğuk algınlığı hastalıkları ile beraber balgam oluşumu

Boğaza yabancı cisim kaçması

Alerjiye bağlı rahatsızlıklar

2 AYLIK BEBEKTE ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Bebeklerde ilk 6 ay içerisinde solunum yolu hastalıkları olmazsa çok öksürük görülmez. Fakat 2 veya 3 aylık bebeklerde öksürük varsa tehlikeli bir hastalığın işareti olabilir. RSV virüsü viral enfeksiyon yaparak öksürük belirtisi gösterebilir.

BEBEKLERDE GECE ÖKSÜRÜĞÜ NEDEN OLUR?

Bebeklerde ortaya çıkan gece öksürüğü çeşidi genellikle kuru öksürüktür. Bebeklerde kuru öksürük balgamsız öksürük olarak da isimlendirilir. Boğaz gıcıklanması oluyormuş gibi öksürme isteği başlar. Bebeklerde gece öksürüğünün nedeni viral üst solunum yolu hastalıkları ve alerji durumları diyebiliriz. Solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak balgamlı öksürükte görülebilir.