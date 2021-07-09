Grip nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile gribe ne iyi gelir?

İnfluenza adı ile de bilinen grip, viral bir hastalıktır. Virüslerin kaynaklık ettiği bu rahatsızlık, genellikle kış aylarında görülür; ancak çeşitli salgınlara bağlı olarak diğer mevsimlerde de görülebilir. Vücut direncini düşürür, tedavisi için dikkat edilmezse zatürre ve beyin iltihabına çevirir. Bunun akabinde de ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden bu hastalıkla karşılaşan kişiler için grip tedavisi önem arz eder. Peki, gripten nasıl korunulur, ne iyi gelir? İyi gelen besinler nelerdir? Evde yapabileceğiniz çözüm önerileri ile beraber korunma yolları hakkındaki detayları sizler için derledik.

GRİP NEDİR?

Viral bir hastalık olan grip, mevsim rahatsızlığıdır. Genellikle kış aylarında görülür; ancak salgınlara bağlı olarak ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında da nüksedebilir. Bireyin vücudunda 5-6 hafta kadar etkili olabilir. Bulaşıcıdır, üst solunum yolu rahatsızlığıdır. Öksürük, hapşırma, öpüşme ve tokalaşma gibi temaslar yoluyla da kişiye bulaşabilir. Bu nedenle, grip olan kişilerle temas etmekten mutlak olarak kaçınılması gerekmektedir. Grip olan kişiler de, hastalıkları süresince dışarı çıkmamaya özen göstermelidir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlıca grip belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Yüksek ateş (38-39 derece)

Yorgunluk, halsizlik

Burun tıkanıklığı

Öksürük

Boğaz ağrısı

Genel anlamda vücut ağrısı

Baş ağrısı

GRİP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Virüs kaynaklı bir rahatsızlık olduğu için net bir tedavisi yoktur. Kullanılacak olan antibiyotikler tedavide sonuç vermez. Zira, antibiyotikler yalnızca bakterilere etki ederler. Dinlenmek, vitamin ve mineral içeren besinleri yemek, bol bol sıvı tüketmek tedaviyi hızlandırır. Düşük de olsa ölüm riski bulundurduğu için yüksek risk grubunda bulunan kişilerin grip aşısı yaptırmaları gerekmektedir.

Aşı olması önerilen kişiler şunlardır;

65 yaş ve üstü olanlar

Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar (Kanser hastaları, bağışıklık sistemi hastalığı olanlar, kemik iliği yaptırmış kişiler, AIDS virüsü taşıyanlar)

İlk 3 aydan sonra hamile kalanlar

6. ay ve sonrası için bebekler

Hastanelerde çalışmakta olan doktor, hemşire ve hastabakıcılar ile kreş ve huzurevinde çalışan kişiler

Sürekli yakın temas içerisinde olmayı gerektiren meslek grubundakiler

Uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve gençler

KİMLERE AŞI YAPILMAMALIDIR?

Grip aşısı, aşağıdaki risk gruplarına yapılmamalıdır;

Yumurta alerjisi olanlar

Yüksek ateşi olan kişiler

6 aydan küçük bebekler

Daha önce yaptırdığı grip aşısında alerjik reaksiyonla karşılaşan kişiler

GRİBE NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER?

Grip nasıl geçer sorusunun cevabı için aşağıdaki adımları uygulamaya özen gösterin;

Dinlenmeye özen gösterin. Bol bol sıvı tüketin. Grip süresince iştahın olmaması normal bir durumdur; ancak vücut zindeliğinizi korumak için düzenli yemek yemeye çalışın. Hastalığınız süresince diğer kişilere bulaştırmamak için evde, okulda veya iş yerinde dikkat edin. Mümkünse, belirtiler geçene kadar uzak durun. Kişilerle temasınızı en alt düzeye çekin, temastan kaçının. Taze meyve ve sebze tüketmeye çalışın. Bulunulan ortamları sık sık havalandırın. Burun temizliği için sprey de kullanabilirsiniz. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı saf tuz ekleyerek burnunuza çekerek de temizliği yapabilirsiniz.

GRİP İLAÇLARI

Grip tedavisine karşı genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücüler kullanılır. Bunun yanında, antiviral grip ilaçlarından da yararlanılır. Tedavi sırasında kesinlikle aspirin kullanılmamaya özen gösterilmelidir. Hangi ilaçları kullanacağınız konusunda bir tereddüt yaşıyorsanız, öncelikli olarak doktor kontrolüne gidebilirsiniz. Eğer buna vaktiniz yoksa, bir eczaneden de yardım alabilirsiniz.

GRİPTEN NASIL KORUNULUR?

Salgının olduğu dönemlerde gripten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışın. Özellikle toplu taşımalarda maske kullanın. Yanınızda antibakteriyel jel bulundurun ve ellerinizi yıkama durumunuz olmadığı zamanlarda bundan yararlanın. Sıklıkla ellerinizi yıkayın. Sağlıklı beslenin ve uykusuzluktan kaçının.

GRİBE İYİ GELEN BESİNLER

Gribe karşı iyi gelen besinler şu şekilde sıralanabilir;

Portakal Mandalina Greyfurt Tavuk çorbası Paça çorbası Zencefil Limonlu çay Ekinezya Bal Soğan Sarımsak

İBRAHİM SARAÇOĞLU GRİP KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan gribe karşı iyi gelen kür;

2 adet metal 1 lira büyüklüğünde nar kabuğu ve 1 tatlı kaşığı hibiskusu kaynayan 1 bardak suya ilave ediniz. 5 dakika kısık ateşte demleyin ve ılımaya bırakın. Ilıkken ve günde 1 kez aç karnına içiniz.

Güneş yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş yanığı için evde doğal ve bitkisel tedavi çözümleri