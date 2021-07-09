Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Kabızlığı anında kesen yöntemler!

Dışkılamanın zor ve sert olması, zorlanma, sıklığının az olması gibi durumlar kabızlık belirtileri arasında yer alıyor. Tuvalet ihtiyacını ertelemek, katı gıdalarla beslenmek, hormonal hastalıklar, çeşitli ilaçlar gibi etkenler kabızlığa neden olur. Aynı zamanda muz, pilav, fazla süt tüketilmesi de kişilerde kabızlığa yol açmaktadır. Bağırsak hareketlerinin yavaş olmasından dolayı gelişen bu durum belli bir süre sonra tembelliğe neden olabilir. Bu rahatsızlığı yaşayanlar arama motorlarında "Kabızlık ne geçer?", "Kabızlığa ne iyi gelir?" gibi soruların yanıtlarını arıyor. Buna göre; kabızlık tedavisi nasıl yapılır? Kabızlığa evde doğal ve bitkisel çözümler var mıdır?
Kabızlık halk arasında bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ve geç dışkılama anlamına gelir. Tıptaki adı ise konstipasyondur. Haftada üç veya daha az sayıda dışkılayan kişi kabızdır. Bu durumda kişilerde şişkinlik ya da dışkılama esnasında ağrı görülür. Bazen tıkayıcı bazen ise bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülür. Bağırsak rahatsızlıkları önemlidir. İhmal edilmemesi gerekir. Yaşam koşulları, beslenme şekilleri, yaş, cinsiyet gibi faktörler bu duruma etken olabildiği gibi genetik bir durum da görülebilir. Kabız yapabilen yiyecekler olduğu gibi kabızlık giderici yiyecekler de vardır. Ancak böyle durumlarda özellikle uzun süreli kabızlık yaşanan durumlar ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu sebepten ötürü mutlaka doktora kontrol olunması gerekir. Özellikle karın ağrısı, makattan kan gelmesi ve kilo kaybı gibi belirtiler ciddi durumlar olarak kabul edilir.
Kabızlık yanlış beslenme sonucunda oluşabilir. Bu nedenle öncelikle beslenme programının değiştirilmesi gerekir. Kabız yapan yiyeceklerin tüketiminin azaltılması gerekir. Bağırsak hareketlerini hızlandıran yiyecekler yenmelidir. Örneğin;
Çocuklarda kabızlık sık görülen bir durumdur. Az su tüketimi, psikolojik sebepler, stres, kabız yapan yiyecekler, tuvalete gitmeyi ertelemek gibi durumlar çocuklarda kabızlık oluşumuna neden olur. Bazı durumlarda ise makatta çatlaklar ve çeşitli hormon bozuklukları da çocuklarda kabızlık oluşturur. Yeme alışkanlıkları burada en belirleyici faktörler arasında yer alır. İşte çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir sorusunun cevabı;
Yetişkin ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de kabızlık görülebilir. Çocuklar ve yetişkinlerdeki benzer belirtiler bebeklerde de görülür. Burada bebeği çok iyi gözlemlemek gerekir. Genetik yavaşlık, fazla süt, bebeğin katı besinler tüketmesi olabilir. Her gün tuvaletini yapan bebekler 2 ya da 3 günde bir tuvaletini yapmaya başlıyorsa bu durum hem anneyi hem bebeği huzursuz eder. Mutlaka doktora götürülmeli ve ihmal edilmemelidir. Bunların dışında bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı;
Hamilelik süreci tüm hormonların değişimi olduğu için tuvalet alışkanlıkları da değişmektedir. Kişiler kendilerini huzursuz ve şişkin hissedebilirler. Gebelik hormonu bağırsak hareketlerini yavaşlattığından kilo alımı, demir ilaçları, düzensiz beslenme gibi durumlar oluşmaktadır. Buna göre; hamilelikte kabızlığa ne iyi gelir sorusunun yanıtı;