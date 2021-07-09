Kamkat Ne Zaman Çiçek Açar? Kamkat Bitkisi Nasıl Çoğaltılır, Ne Zaman Toplanır?

Kamkat bitkisi çiğ olarak tüketilebilir. Ayrıca reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da kullanılmaktadır. Çin'de meşhur olan bu bitki, yemeklerin sonunda tatlı şeklinde servis edilmektedir. Kamkat ayrıca c vitamini bakımından da zengin olduğu için birçok ülkede yetiştirilmektedir. Kamkat, "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca bitkinin meyvesine "altın portakal" diyenler de vardır.

KAMKAT NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?

Kamkat fidanı narenciye çeşitleri içerisinde en geç çiçek açan bitki olarak nam salmıştır. Kamkatın çiçek rengi beyazdır ve çiçeklerin hepsi bir anda açmamaktadır. Genellikle aşamalı olarak Mayıs ayı sonu ile beraber ilk çiçeklenmeler başlar. Kamkat bulunduğu konuma göre Temmuz 2. haftasına kadar bir yandan açan çiçekler meyveye döner. Bunun yanında çiçek oluşumu da devam eder. Çiçek açması aşamalı olduğundan dolayı meyvelerin hasada gelmesi de aşamalı olmaktadır.

KAMKAT BİTKİSİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Kamkat bitkisinin fidanını çoğaltmak için en güzel ve sağlıklı yöntem bitkiden alınan sağlıklı köklerin başka ve güzel bir saksıya dikilmesidir. Kamkat kök ayırma yöntemi ile çoğaltıldığını da belirtelim. Kökten ayırma yöntemi ile ayrılan kamkatların ikisi de meyve verebilecektir.

KAMKAT NE ZAMAN TOPLANIR?

Kamkatın meyveleri iri, zeytin büyüklüğünde olup Nisan-Mayıs aylarında olgunlaşmaktadır. Bu zamanlarda toplayabilirsiniz. Eğer meyve koparılmaz ise bir yıl bitki üzerinde kalabilmektedir. Aynı lezzetle kamkat meyvesini yiyebilirsiniz. Kamkatın meyveleri Haziran ayı ortalarına kadar olan dönemde toplanıp yenirse bitki yeniden Temmuz ayında çiçeğe yatabilmektedir.

KAMKAT NEDEN ÇİÇEK AÇMAZ?

Çiçeklenme gübre eksikliğinden dolayı çiçek açmaya bilir. Bunun için NPK gübre takviyesi yapılmalıdır. Toprağı bataklı gibi sürekli ıslaksa bu da çiçek açmamasına sebeptir. Çünkü kökleri fazla nemi sevmediği için çiçek açmaz. Aşırı budama yapıldıysa yine çiçek açmaz. Saksı değişimi yeni yapıldıysa çiçek açmayabilir.

KURUYAN KAMKAT NASIL CANLANDIRILIR?

Kamkat yer değiştirmeyi sevmeyen bitki türüdür. Evinizde yer değiştirdiğinizde genelde yapraklarda sararmalar görülebilir. Bu sararmalar kurumaya kadar ilerlemiş durumda ise kuruyan dalları kesin. Daha sonra macunla ya da mumla kestiğiniz uçları kapatırsanız yeni yapraklar ve sürgünler verecektir.